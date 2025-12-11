¿Aún No Dan Aguinaldo Para Adultos Mayores Bienestar 2025? En Estos 9 Días de Diciembre lo Pagan

Gracias a la tarjeta de INAPAM es posible que el aguinaldo le llegue a miles de adultos mayores Bienestar en 2025, y si aún no te lo pagan acá te decimos cuáles son los nueve días de diciembre en que deben dar dicho apoyo económico y los requisitos para poder recibir la remuneración.

El aguinaldo INAPAM es una realidad, por eso en una nota ya te dijimos los requisitos para poder cobrarlo, cuántos días le dan a los adultos mayores y dónde se puede tramitar la credencial para poder obtener el apoyo económico.

Video: Aclaran Dudas Sobre Vigencia de Tarjetas INAPAM para adultos Mayores

¿Cuáles son los requisitos INAPAM para obtener aguinaldo 2025?

Las personas que tienen su credencial de INAPAM y que van a recibir aguinaldo este año son todas las que estén inscritas al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores, el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Nota relacionada: ¿Qué Apoyo Bienestar Dan a Adultos con Tarjeta INAPAM en Diciembre? Requisitos y Monto a Cobrar

Para poder formar parte del programa de Vinculación Productiva, los adultos mayores de INAPAM deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 y más años de edad.

Credencial INAPAM (original).

Identificación oficial con fotografía en original (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Incluir dos fotografías tamaño infantil.

Video: Guanajuatenses Usan su Aguinaldo para Pagar Deudas en Vez de Regalos

¿En qué días de diciembre deben dar el aguinaldo para adultos mayores Bienestar 2025?

Debido a que el último día para dar el aguinaldo 2025 es el próximo 20 de diciembre, los adultos mayores que aún no cobran deben recibir lo correspondiente a dicha prestación en las siguientes fechas:

Viernes 12 de diciembre 2025.

Sábado 13 de diciembre 2025.

Domingo 14 de diciembre 2025.

Lunes 15 de diciembre 2025.

Martes 16 de diciembre 2025.

Miércoles 17 de diciembre 2025.

Jueves 18 de diciembre 2025.

Viernes 19 de diciembre 2025.

Sábado 20 de diciembre 2025.

Nota relacionada: ¿Cómo Será el Pago de Pensión Bienestar Adultos Mayores en Enero ya con Aumento? Así Depositarán

Es importante recordar que gracias a la Tarjeta INAPAM lo mínimo que deben recibir de apoyo económico Bienestar los adultos mayores son 15 días de aguinaldo, siempre y cuando estén inscritos al programa de Vinculación Productiva.

Historias recomendadas: