¿Dónde Tramitar la Tarjeta INAPAM en 2025 para Cobrar Aguinaldo? Requisitos para Tener el Apoyo

Entramos en la recta final del año y debido a que muchos adultos mayores que cuentan con su tarjeta del INAPAM van a cobrar aguinaldo en 2025, acá te decimos dónde checar los módulos para tramitar la credencial y los requisitos para solicitar el apoyo económico que se brinda gracias a dicha prestación.

Para que haya claridad respecto a este tema, en una nota ya te dijimos quiénes cobran aguinaldo con su tarjeta INAPAM en 2025 y cuántos días les van a depositar a los adultos mayores por concepto de dicha remuneración por ley en México.

Video: Credencial INAPAM: ¿En Qué Transportes Hay Viajes Gratis en CDMX?

¿Dónde tramitar la tarjeta del INAPAM en 2025?

La credencial INAPAM se puede obtener de forma presencial en los módulos de la Secretaría del Bienestar que están instalados a lo largo y ancho de todo el país. Para ubicar la oficina más cercana a tu domicilio debes llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente link. Selecciona la entidad y municipio en el que vives. Selecciona la casilla "No soy un robot" y da clic en buscar. Checa cuál es el Módulo del Bienestar más cercano para tramitar tu tarjeta INAPAM.

Nota relacionada: ¿Cuándo Depositan el Aguinaldo en la Tarjeta INAPAM 2025? Fecha Límite para Adultos Mayores

El horario de atención para sacar la tarjeta de lunes a sábado, de 10:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas de la tarde.

Video: Aclaran Vigencia de Tarjetas INAPAM Para Adultos Mayores en Matamoros

Requisitos para obtener el aguinaldo INAPAM

Una vez que ya se tenga la tarjeta de INAPAM, el principal requisito que deben cumplir los beneficiarios para recibir pago de aguinaldo es estar inscritos al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores, el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

Para poder formar parte del programa de Vinculación Productiva, los adultos mayores de INAPAM deben ir a su módulo más cercano y cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 y más años de edad.

Credencial INAPAM (original).

Identificación oficial con fotografía en original (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Incluir dos fotografías tamaño infantil.

Nota relacionada: ¿Hay Descuento para Adultos Mayores en Recibo de Luz de CFE? Esto Aclara INAPAM

Una vez aclarados los requisitos para obtener el aguinaldo de INAPAM, es importante resaltar que todos los adultos mayores que tramiten su tarjeta y hagan su inscripción al programa de Vinculación Productiva durante los meses de noviembre y diciembre 2025, recibirán su apoyo económico correspondiente a la prestación obligatoria hasta finales del 2026.

Historias recomendadas: