¿Hay Descuento para Adultos Mayores en Recibo de Luz de CFE? Esto Aclara INAPAM

La credencial INAPAM es uno de los documentos más importantes para las personas adultas mayores en México, ya que ofrece una amplia gama de beneficios y descuentos.

Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre sus titulares es si esta credencial también puede ayudar a reducir el pago del recibo de luz emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En este sentido, el Gobierno de México aclaró que la CFE no cuenta con ningún convenio oficial con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Esto significa que no existen descuentos directos en el recibo de luz para quienes cuentan con la credencial INAPAM.

No obstante, la credencial INAPAM continúa siendo una herramienta sumamente útil, ya que permite acceder a promociones y descuentos en múltiples establecimientos y servicios, desde medicamentos, predial y agua hasta restaurantes, ropa y transporte público.

Para conocer los lugares y empresas que sí ofrecen beneficios vigentes durante este año, los interesados pueden consultar el Directorio de Beneficios INAPAM 2025, disponible en el sitio oficial del instituto. Ahí se detallan los convenios actualizados y las condiciones para aprovecharlos.

Credencial INAPAM: ¿En Qué Transportes Hay Viajes Gratis en CDMX?

¿Cómo obtener una credencial INAPAM?

Para obtener la Credencial del INAPAM, debes tener 60 años o más y acudir a un Módulo de Bienestar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses)

Una fotografía tamaño infantil

Número telefónico de contacto de emergencia

El trámite es totalmente gratuito y puede realizarse en los módulos distribuidos en todo el país.

