¿Cuántos Días de Aguinaldo Dan a Beneficiarios de INAPAM? Este Monto Deben Recibir en 2025

Noviembre es mes de pago de aguinaldo 2025 para millones de trabajadores y pensionados en México, y acá te decimos cuántos días depositarán a los adultos mayores que cuentan con su tarjeta del INAPAM y el monto mínimo que deben recibir estos beneficiarios.

Luego de que se publicara el decreto de los 40 días de aguinaldo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en una nota ya te dijimos quiénes los van a recibir por ley y a partir de cuándo se podrá cobrar en 2025.

Video. Credencial INAPAM: ¿En Qué Transportes Hay Viajes Gratis en CDMX?

¿A qué beneficiarios de INAPAM les dan aguinaldo 2025?

Los adultos mayores que tienen su credencial de INAPAM y que van a recibir aguinaldo este año son aquellos que están pensionados por el IMSS e ISSSTE, así como las personas de 60 años y más que estén inscritas al apoyo de Vinculación Productiva.

Noticia relacionada. Nuevo Beneficio INAPAM: ¿A Partir de Cuándo Aplica Descuento en Tarifa de Transporte Público?

Directamente, el INAPAM promueve el programa de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores con el cual busca ofrecer empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de la tercera edad, conforme a su oficio, habilidad o profesión.

¿Cuántos días pagan de aguinaldo INAPAM 2025?

Los montos del pago de aguinaldo 2025 que recibirán los beneficiarios del INAPAM dependen de la institución que les otorgue esta prestación, sin embargo la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que como mínimo son 15 días:

Días de aguinaldo 2025 del IMSS

Los adultos mayores que cuentan con tarjeta del INAPAM y que además están pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo la Ley de 1973, reciben un aguinaldo equivalente a una mensualidad de su pensión, es decir que reciben 30 días. El pago de esta prestación se realiza en el mes de noviembre.

Monto mínimo a recibir: 9,407 pesos

Video. Aclaran Dudas Sobre Vigencia de Tarjetas INAPAM para adultos Mayores

Noticia relacionada. ¿Hay Descuento para Adultos Mayores en Recibo de Luz de CFE? Esto Aclara INAPAM

¿Cuántos días de aguinaldo deposita ISSSTE en 2025?

En el caso de los beneficiarios del INAPAM que reciben su pensión por parte del ISSSTE, se les otorgan 40 días de aguinaldo en 2025, los cuales se depositan en dos pagos, los primeros 20 días se dan en la primera quincena de noviembre, mientras que el resto se otorga en enero 2026.

Monto mínimo a recibir: 8,901 pesos

¿Cuántos días de aguinaldo paga el programa INAPAM?

Los adultos mayores de 60 años que forman parte del programa Vinculación Productiva del INAPAM tienen derecho a recibir como mínimo 15 días de pago de aguinaldo, conforme lo establece la LFT y la fecha límite para recibirlo es el 20 de diciembre de 2025.

Monto mínimo a recibir: 4,182 pesos

Historias recomendadas