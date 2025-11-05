Aguinaldo de 40 Días ya es Oficial: ¿Quiénes Deben Recibirlo en 2025 por Decreto en DOF?

El Diario Oficial de la Federación (DOF) ya publicó el decreto donde se confirma el pago de aguinaldo de 40 días para este 2025, por tal motivo, acá te decimos qué personas deben recibir dicha prestación por ley a partir del mes de noviembre 2025.

Para todas las personas que tienen dudas de los días de aguinaldo que les toca cobrar en 2025, en una nota ya te dijimos cómo calcular cuánto te corresponde recibir si trabajaste un año completo o solo unos meses. Además te decimos a cuánto asciende el aguinaldo exento, es decir, la cantidad límite que puedes obtener libre de impuestos para este año.

Video: Maestros Esperan Pagos Íntegros de sus Aguinaldos Este Fin de Año en Guanajuato

¿Quiénes reciben aguinaldo de 40 días en 2025 por decreto en DOF?

De acuerdo con un decreto publicado este martes 4 de noviembre 2025 en el DOF, los trabajadores que van a recibir un pago de 40 días de aguinaldo en México para este año son todos estos:

Todas las personas que sean servidoras públicas de las dependencias y entidades, cuya relación jurídica de trabajo se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Dentro de ese apartado se incluye a las siguientes personas:

Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades. El personal de enlace y de mando, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en territorio nacional. El personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a este que se encuentre en funciones en las representaciones de México en el extranjero. Personal militar en activo. Personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales en dependencias y entidades y al Servicio Exterior Mexicano, bajo el régimen de honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Jubilados que obtengan una pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente a cada concepto al que tengan derecho. El personal de las demás categorías no previstas en los incisos anteriores autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Nota relacionada: Pago de Aguinaldo Inicia en Noviembre 2025: Quiénes Cobran y Fórmula para Saber Cuánto te Toca

Video: ¿Cómo Dividir tu Aguinaldo para Disfrutar y Poder Ahorrar en Navidad y Fin de Año?

¿Cuándo depositan pago de aguinaldo de 40 días en 2025?

El decreto del aguinaldo 2025, el cual fue publicado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indica que será a partir del lunes 10 de noviembre cuando todos los trabajadores y pensionados empiecen a recibir sus 40 días por esta prestación.

Nota relacionada: ¿Cuánto Dinero Me Quita el SAT por Impuestos de Aguinaldo 2025? Esto es lo Que te Descuentan

Recuerda que el pago de aguinaldo de 40 días debe ser entregado a más tardar el 20 de diciembre 2025, fecha límite para que sea depositado por las dependencias y entidades públicas de México.

Historias recomendadas: