¿Pago de Pensión IMSS-ISSSTE Llegará con Aguinaldo? Fecha del Depósito de Noviembre 2025

Los últimos meses del año transcurren y los jubilados ya se preguntan cuándo depositan el aguinaldo en 2025. Si un dinero extra no caería mal, explicamos si el pago de la pensión de Noviembre 2025 llegará con el aguinaldo para IMSS e ISSSTE.

Para que no te quedes con ninguna duda respecto a este beneficio, te decimos ¿A Cuánto Asciende el Aguinaldo Exento 2025? Esta Cantidad Recibirás Libre de Impuestos, así como ¿Más Dinero de Aguinaldo? Esto Dice la Propuesta que Busca Evitar Descuento de ISR.

Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen publicado el calendario de depósito de pensión de los jubilados, para consulta en línea.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el aguinaldo para los trabajadores surgió como una prestación obligatoria en la Reforma a Ley Federal del Trabajo 1970.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS e ISSSTE de Noviembre 2025 a jubilados?

De acuerdo con información oficial, el Instituto Mexicano del Seguro Social deposita a sus jubilados y pensionados la mensualidad de noviembre el día 3 de dicho mes.

Mientras que el Calendario de Pagos del ISSSTE establece como fecha de pago de la mensualidad de noviembre el día 30 de octubre de 2025.

¿El pago de Pensión del IMSS e ISSSTE de Noviembre caerá con el aguinaldo?

La respuesta es sí, este mes, los jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán un dinero extra en su cuenta. Ello, debido a que junto con el depósito del dinero correspondiente a su mensualidad, se depositará la primera parte del aguinaldo.

El ISSSTE informó en el Calendario de Pagos que la primera parte del aguinaldo se depositará durante la primera quincena de noviembre, aunque no se indica la fecha exacta.

Mismo caso con el IMSS. Aquellos pensionados que estén inscritos en el Régimen de la Ley 73 del IMSS recibirán el pago correspondiente de su aguinaldo en el mes de noviembre, aunque no se especifica el día exacto.

Cabe recordar que el Régimen de la Ley 73 de IMSS corresponde. Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

