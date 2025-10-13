¿A Cuánto Asciende el Aguinaldo Exento 2025? Esta Cantidad Recibirás Libre de Impuestos

Se acerca el pago del aguinaldo 2025 en México y muchos trabajadores han comenzado a hacerse todo tipo de preguntas sobre el tema. Una de ellas es qué es el aguinaldo exento 2025 y acá te explicamos de qué trata y a cuánto asciende la cantidad libre de impuestos.

Recientemente se presentó una iniciativa para eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) del aguinaldo de los trabajadores mexicanos con la finalidad de que las personas puedan tener un ingreso “extra” para solventar los gastos que llegan con las fiestas de fin de año.

Por esta razón, en una nota previa te decimos cómo saber cuánto te toca de aguinaldo en 2025 para que puedas calcular el monto que vas a recibir como pago de dicha prestación, si trabajaste 3, 6 u 8 meses o si laboraste todo el año.

¿Al aguinaldo se le quitan impuestos?

El aguinaldo sí sufre de la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo este monto se reduce del salario bruto mensual del trabajador, por lo que a las personas se les recomienda hacer su cálculo del aguinaldo con el sueldo neto mensual, el cual ya cuenta con el cobro de impuestos.

De esta manera, en tu recibo de nómina podrás observar cuánto pagaste de impuestos por el aguinaldo 2025, esto debido a que las empresas deben hacer el cálculo a partir del salario bruto de los trabajadores.

¿Qué es el aguinaldo exento 2025?

La Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 93 fracción XIV indica que las gratificaciones que reciben los trabajadores en México están exentas de pagar ISR hasta el equivalente a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Cuánto está exento el aguinaldo 2025?

El monto exento del aguinaldo en 2025 es de 3,394.20 pesos, ya que este año la UMA diaria tiene un valor de 113.14 pesos, por lo que multiplicado por 30 da dicha cantidad. De esta forma, cualquier cantidad que supere los 3,394.20 pesos de gratificación paga ISR.

El valor diario de la UMA para 2025 es de $113.14 pesos.

30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización es igual a 3,394.20 pesos

Si tu aguinaldo es igual o menor a $3,394.20 no pagas ISR de esta prestación.

De esta manera, prácticamente todos los trabajadores mexicanos están obligados a pagar impuestos del aguinaldo, ya que los que ganan el salario mínimo en 2025, es decir 8,480 pesos mensuales, deben de recibir al menos 15 días de su salario, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) es decir 4,240 pesos, ya libres de ISR.

