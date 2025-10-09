Diputados del PAN Presentan Iniciativa para Exentar de ISR el Aguinaldo de los Trabajadores

En la sesión ordinaria del 8 de octubre en la Cámara de Diputados, el legislador Armando Tejeda Cid presentó la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por diputadas y diputados del grupo parlamentario del PAN, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de exentar del pago del impuesto, el aguinaldo que reciben los trabajadores.

Hoy vengo representando a millones de mujeres y hombres que se levantan todos los días a trabajar tempranito, que lo hacen de manera incansable por México y por sus familias. Hoy vamos a hablar del aguinaldo completo

Oposición

Aseguró que en el 2014 muchos legisladores se opusieron a esta propuesta, además explicó que ayudaría aproximadamente a 30 millones de familias.

¿Sabían que podríamos ayudar aproximadamente a 30 millones de familias con solo el .2% del presupuesto? El .2% del presupuesto para beneficiar a 30 millones de familias trabajadoras en este país, que trabajan todos los días, que pagan ISR, que pagan IVA al ir a una tienda, que pagan IEPS al consumir gasolina o diésel y contribuyen los mismos todo el año. (…) Hoy quiero levantar la voz por ellos con un aguinaldo completo

Finalmente pidió el respaldo a los legisladores para la iniciativa y que las familias mexicanas puedan vivir mejor.

El aguinaldo es para sus familias para que lo disfruten al cerrar el año, para que lo puedan compartir con sus seres queridos, yo les pido el respaldo, yo les pido que podamos ayudar a estas familias en México para que puedan vivir mejor

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ