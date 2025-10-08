Lluvias en México: ¿Qué Estados Suspenden Clases por Tormentas Este 9 y 10 de Octubre 2025?
Las fuertes lluvias han provocado que las autoridades de al menos 5 estados en el país suspendieran clases. Consulta si tu estado está en esta lista
Ante las fuertes lluvias en el país por dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en interacción con una vaguada en altura ocasionarán lluvias puntuales "extraordinarias" en cuatro estados: San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Ante esto, algunos estados en el país decidieron suspender clases desde el miércoles 8, jueves 9 y hasta el viernes 10 de octubre, pidiendo a la población mantenerse informado por canales oficiales, por si se extiende dicha medida.
Puebla
Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical “Jerry” representan un riesgo para la población de los municipios de las sierras poblanas, por lo que se determinó suspender todas las actividades académicas presenciales en 5 mil 875 escuelas del estado.
Querétaro
La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro informó que suspende las clases este jueves 9 de octubre de 2025 de manera preventiva.
Los municipios afectados son:
Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco.
Veracruz
Se determinó la suspensión de clases 58 municipios, ubicados en la región norte del estado de Veracruz el jueves 9 de octubre de 2025 en todos los niveles educativos en los siguientes municipios:
- Álamo
- Benito Juárez
- Castillo de Teayo
- Cazones de Herrera
- Cerro Azul
- Chalma
- Chiconamel
- Chicontepec
- Chinampa de Gorostiza
- Chontla
- Chumatlán
- Citlaltépetl
- Coahuitlán
- Coatzintla
- Colipa
- Coxquihui
- Coyutla
- El Higo
- Espinal
- Filomeno Mata
- Gutiérrez Zamora
- Huayacocotla
- Ilamatlán
- Ixcatepec
- Ixhuatlán de Madero
- Juchique de Ferrer
- Martínez de la Torre
- Mecatlán
- Misantla
- Naranjos Amatlán
- Nautla
- Ozuluama
- Pánuco
- Papantla
- Platón Sánchez
- Poza Rica
- Pueblo Viejo
- San Rafael
- Tamalín
- Tamiahua
- Tampico Alto
- Tancoco
- Tantima
- Tantoyuca
- Tecolutla
- Tempoal
- Tenochtitlán
- Tepetzintla
- Texcatepec
- Tihuatlán
- Tlachichilco
- Tlapacoyan
- Tuxpan
- Vega de Alatorre
- Yecuatla
- Zacualpan
- Zontecomatlán
- Zozocolco
Oaxaca
Suspensión de clases los días jueves 9 y viernes 10 de octubre de 2025 en las regiones de la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan, como medida preventiva ante las intensas lluvias y posibles riesgos ambientales
Guerrero
Se suspenden clases en las regiones: Acapulco- Coyuca, Costa Chica, Costa Grande y Montaña del estado de Guerrero debido a un sistema de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico.
