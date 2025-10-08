Lluvias en México: ¿Qué Estados Suspenden Clases por Tormentas Este 9 y 10 de Octubre 2025? 

Ante las fuertes lluvias en el país por dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en interacción con una vaguada en altura ocasionarán lluvias puntuales "extraordinarias" en cuatro estados: San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Ante esto, algunos estados en el país decidieron suspender clases desde el miércoles 8, jueves 9 y hasta el viernes 10 de octubre, pidiendo a la población mantenerse informado por canales oficiales, por si se extiende dicha medida.

Video relacionado: ¿Por Qué Llueve en Gran Parte de México en Octubre de 2025? Conoce Dónde Hay Suspensión de Clases

Puebla

Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical “Jerry” representan un riesgo para la población de los municipios de las sierras poblanas, por lo que se determinó suspender todas las actividades académicas presenciales en 5 mil 875 escuelas del estado.



Querétaro

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro informó que suspende las clases este jueves 9 de octubre de 2025 de manera preventiva.

Los municipios afectados son:

Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco.

Veracruz

Se determinó la suspensión de clases 58 municipios, ubicados en la región norte del estado de Veracruz el jueves 9 de octubre de 2025 en todos los niveles educativos en los siguientes municipios:

Álamo

Benito Juárez

Castillo de Teayo

Cazones de Herrera

Cerro Azul

Chalma

Chiconamel

Chicontepec

Chinampa de Gorostiza

Chontla

Chumatlán

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coatzintla

Colipa

Coxquihui

Coyutla

El Higo

Espinal

Filomeno Mata

Gutiérrez Zamora

Huayacocotla

Ilamatlán

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Juchique de Ferrer

Martínez de la Torre

Mecatlán

Misantla

Naranjos Amatlán

Nautla

Ozuluama

Pánuco

Papantla

Platón Sánchez

Poza Rica

Pueblo Viejo

San Rafael

Tamalín

Tamiahua

Tampico Alto

Tancoco

Tantima

Tantoyuca

Tecolutla

Tempoal

Tenochtitlán

Tepetzintla

Texcatepec

Tihuatlán

Tlachichilco

Tlapacoyan

Tuxpan

Vega de Alatorre

Yecuatla

Zacualpan

Zontecomatlán

Zozocolco

Oaxaca

Suspensión de clases los días jueves 9 y viernes 10 de octubre de 2025 en las regiones de la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan, como medida preventiva ante las intensas lluvias y posibles riesgos ambientales

Guerrero

Se suspenden clases en las regiones: Acapulco- Coyuca, Costa Chica, Costa Grande y Montaña del estado de Guerrero debido a un sistema de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico.

Historias recomendadas: