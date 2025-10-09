¿Cuánto Me Toca de Aguinaldo 2025? Así lo Puedes Calcular si Trabajaste Meses o Todo el Año
Andrés Olmos N+
Checa cuánto te deben dar de aguinaldo por ley en 2025, con el cálculo de lo proporcional si trabajaste algunos meses, o de forma completa por 1 año
Una de las más grandes dudas que tiene la gente en estas fechas es ¿Cuánto me toca de aguinaldo en 2025? Y para tratar de resolver tal enigma, acá te decimos cómo calcular el monto que vas a recibir como pago de dicha prestación, si trabajaste 3, 6 u 8 meses (o cualquier otra cantidad) o si laboraste todo el año. Con esto no vas a necesitar de ninguna calculadora virtual para saber el dinero que vas a recibir entre noviembre y diciembre.
Calcular tu aguinaldo es muy importante, pero también lo es el saber la fecha en que vas a cobrarlo en este 2025. Por eso en una nota ya te dijimos cuándo se lo depositan a los jubilados del IMSS, cuántos días son por ley para estas personas y si es verdad que les pueden descontar de esta prestación.
¿Cuánto me toca de aguinaldo si trabajé por meses en 2025?
Para conocer cuánto te deben dar de prestación por trabajar 3, 6, 8 o cualquier otra cantidad de meses en el año, es importante saber hacer el cálculo de aguinaldo proporcional. Eso quiere decir que no laboraste el año completo, pero por ley te toca recibir una parte de dicha remuneración.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) todos los trabajadores tienen derecho a su pago de aguinaldo 2025, ya sean empleados de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, entre otros.
¿Cómo calcular tu aguinaldo 2025 si trabajaste por meses o todo el año?
Si no sabes cómo usar una calculadora de aguinaldo 2025, no te preocupes, a continuación te diremos cómo saber cuánto te toca cobrar de dicha prestación. Para eso es importante que sepas cuál es tu salario neto actual y el tiempo que llevas trabajando con la empresa o empleador.
Para que haya claridad, te daremos un ejemplo. Supongamos que tu sueldo neto es el $15,000 pesos mensuales y que llevas trabajando en la empresa 6 meses al momento de cobrar tu aguinaldo.
- Lo primero que debes hacer es dividir tu sueldo neto (15,000) entre los 30 días que tiene un mes. El resultado da 500 pesos, que sería tu sueldo diario.
- Tu sueldo diario lo vas a multiplicar por 15, que son lo días que se dan de aguinaldo por ley en México. Si en tu contrato viene especificado que recibes más días por dicha prestación usa esa cifra. El resultado de 500 por 15 es 7,500 pesos, que sería tu aguinaldo estándar.
- El siguiente paso es dividir el aguinaldo estándar por el número de días que tiene el año (365) y te dará 20.547. Con este resultado se puede considerar que 20.55 pesos es lo que ganarías diario de aguinaldo.
- De ahí se debe multiplicar 20.55 por los días trabajados en el año (si el ejemplo son 6 meses, son 180 días). El resultado final es 3,699 pesos, eso es lo que te corresponde de aguinaldo proporcional por seis meses trabajados.
¿Cuánto me toca de aguinaldo por 1 año?
Ya sea que tengas un año, dos años o más tiempo trabajando para la misma empresa, te corresponde de aguinaldo lo mínimo establecido por la Ley Federal del Trabajo 2025, que son 15 días (pueden ser más, según lo especificado en tu contrato). Es decir, si tu sueldo diario son 500 pesos, solo debes multiplicarlo por 15. El resultado da 7,500 pesos, eso debes recibir.
Con toda esta información ya no necesitas usar la calculadora de aguinaldo 2025, pues tu mismo podrás saber cuánto te toca cobra por ley en México, de acuerdo con los meses que trabajaste en el año.
