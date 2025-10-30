¿Cuándo Cae Pago de Segunda Parte del Aguinaldo 2025 para Pensionados ISSSTE? Día de Depósito

¿Qué tal te caería un dinerito extra para tus gastos? En noviembre los jubilados del ISSSTE recibirán la primera parte del aguinaldo, luego de que este jueves 30 de octubre se depositó el pago de su pensión correspondiente al mes de noviembre, pero ¿cuándo cae la segunda parte del aguinaldo? En N+ te adelantamos la fecha.

La dependencia a cargo de Martí Batres Guadarrama, ya dio a conocer el Calendario de Pagos 2025 para jubilados y pensionados del ISSSTE. Está disponible a consulta en Internet, así como en las redes sociales del Instituto.

Si eres pensionado del ISSSTE, te compartimos ¿Pago de Pensión IMSS-ISSSTE Llegará con Aguinaldo? Fecha del Depósito de Noviembre 2025, además de ¿Cuándo es el Próximo Sorteo de Préstamos del ISSSTE en Octubre y Cuántos Quedan en 2025?

Video: ¿Cómo Dividir tu Aguinaldo para Disfrutar y Poder Ahorrar en Navidad y Fin de Año?

Vale la pena recordar que el aguinaldo para pensionados del ISSSTE contempla 40 días, según la Ley para los beneficiarios del régimen Décimo Transitorio del ISSSTE.

¿Cuándo depositan la segunda parte del aguinaldo del ISSSTE 2025?

Los pensionados tienen que organizar muy bien sus gastos, dado que el pago de la segunda parte del aguinaldo del ISSSTE se hará hasta enero de 2026. Lo cierto es que el depósito siempre se hace en los primeros días del mes, por lo que se espera que sea entre el 1 y 2 de enero de 2026.

Ese dinero se sumará al monto que se les deposita a los jubilados por su pensión mensual del mes de enero 2026.

Cabe recordar que el aguinaldo de 40 días lo tienen aquellas personas que comenzaron a cotizar antes del 31 de marzo de 2007. A diferencia de aquellos que se pensionaron en regímenes anteriores, quienes no tienen este beneficio asegurado.

¿Qué monto reciben los jubilados por la segunda parte del Aguinaldo ISSSTE?

El aguinaldo se divide en dos partes iguales. Es decir que en noviembre se les depositan 20 días de salario, correspondiente a la primera parte del aguinaldo. Y en enero de 2026 recibirán el monto restante, equivalente a otros 20 días de sueldo, bajo el concepto de la segunda parte.

Esto con el objetivo de que puedan enfrentar la cuesta de enero sin dificultades.

El monto exacto que recibirá cada uno dependerá de la cantidad que reciben mensualmente en su cuenta dedicada para este fin.

¿Ya sabes cuándo cae el depósito del aguinaldo a los pensionados del ISSSTE? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuándo cae el último pago de la Pensión del ISSSTE en 2025?

Aún resta una mensualidad según el Calendario de Pagos 2025 del ISSSTE. Por lo que para que los pensionados puedan planear mejor sus gastos, el último depósito del año caerá en:

28 de noviembre: mensualidad correspondiente a Diciembre de 2025

Historias Recomendadas