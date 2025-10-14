¿Cuándo es el Próximo Sorteo de Préstamos del ISSSTE en Octubre y Cuántos Quedan en 2025?

En lo que resta de octubre de 2025 se llevarán a cabo dos sorteos de préstamos personales para trabajadores y pensionados afiliados del ISSSTE.

El programa permite acceder a créditos personales con intereses preferentes, dirigidos a ser usados para gastos imprevistos, proyectos personales o incluso para cubrir emergencias.

En caso se estar interesado en un préstamo personal los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el portal oficial, ASISSSTE, en el apartado “Económicas”.

Video: ¿Se Unificará Atención de IMSS e ISSSTE? Los Retos del Sistema de Salud en México

Noticia relacionada: MTU : ¿Qué Pasa si no Activo el Límite de Transferencias Bancarias?

¿Cuándo son las fechas de los sorteos de crédito personal del ISSSTE en octubre 2025?

Es importante que sepas que los registros deben realizarse hasta un día antes de cada sorteo, directamente en el portal ASISSSTE.

Y para poder anotarte, es necesario contar con tu CURP, no tener préstamos vigentes y haber cumplido al menos seis meses de ser derechohabiente del ISSSTE.

Estas son las fechas de la los sorteos de créditos personales del ISSSTE:

El sorteo número 26 el cual es exclusivo para el sector salud será el 23 de octubre y los resultados serán publicados a las 9 p.m. de ese mismo día.

El sorteo número 27, que es convencional, será el 31 de octubre y los resultados estarán publicados ese día a las 9 p.m.

La cantidad que se puede solicitar es hasta por 4 meses del sueldo básico del interesado.

Video: Así Retrocederá la Edad de Jubilación para Estos Trabajadores del ISSSTE

¿Qué documentos necesito para pedir el crédito personal del ISSSTE?

El trámite para el préstamo personal se puede realizar en línea o presencial, y los documentos requeridos son los siguientes:

Comprobante de percepciones

Original del último comprobante de percepciones y deducciones expedido por la dependencia o entidad donde preste sus servicios el solicitante

Original y una copia de identificación oficial vigente (Credencial para votar INE, Pasaporte o Cédula profesional con fotografía)

Identificación oficial vigente (Credencial para votar INE, Pasaporte o Cédula profesional con fotografía)

Original y copia de comprobante de Domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses (recibo de teléfono, recibo de luz, recibo del agua o estado de cuenta bancario)

Copia de estado de cuenta bancario donde aparezca la clabe interbancaria

Video: Fecha de Pagos Aguinaldo y Pension IMSS e ISSSTE

¿Qué hacer si soy seleccionado en el sorteo de préstamos del ISSSTE?

1. Revisa los resultados del sorteo

2. Si eres seleccionado, realiza tu otorgamiento e ingresa a esta página

3. Selecciona la pestaña de préstamos en el Menú superior y a continuación el recuadro de préstamos personales y "otórguelo usted mismo"

4. Revisa la información y si es correcta acepta tu préstamo

5. Agenda tu cita y asiste a la Subdelegación de Prestaciones con la documentación solicitada, a continuar con tu trámite

En caso de que te otorguen el préstamo personal, el plazo de pago será de18 quincenas para trabajadores activos y 9 meses para pensionados a una tasa de interés del 11.00% anual.

Historias relacionadas:

CH