Así Queda Aguinaldo 2025 de 40 Días tras Decreto: Monto Mínimo que Recibirán Trabajadores

Esta semana entró en vigor el decreto de la Presidencia de la República que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, el cual establece que algunos trabajadores recibirán hasta 40 días de pago de esta prestación.

Dicho decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el martes pasado, beneficia a las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades cuya relación jurídica de trabajo se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

El aguinaldo es un derecho de los trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre.

Noticia relacionada: Aguinaldo de 40 Días ya es Oficial: ¿Quiénes Deben Recibirlo en 2025 por Decreto en DOF?

¿Quiénes reciben aguinaldo de 40 días?

Con ello, a partir del próximo lunes 10 de noviembre, los siguientes trabajadores recibirán un aguinaldo equivalente a 40 días de salario:

Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades.

Personal de enlace y de mando de las dependencias y entidades, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en territorio nacional.

Personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a este que se encuentre en funciones en las representaciones de México en el extranjero.

Personal militar en activo.

Personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales en las Dependencias y Entidades y al Servicio Exterior Mexicano, bajo el régimen de honorarios.

Personas que reciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del ISSSTE o con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente a cada concepto al que tengan derecho.

Personal de las demás categorías no previstas en los incisos anteriores, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

¿Qué Puedes Hacer Si No te Pagaron tu Aguinaldo?

¿Cómo queda el aguinaldo mínimo de 40 días?

Tomando como referencia el salario mínimo general autorizado para 2025 de 278.80 pesos por día, el aguinaldo mínimo de 40 días para la lista de trabajadores beneficiados para este año quedaría en 11 mil 152 pesos.

Ello en el caso de los trabajadores que laboraron todo el año, mientras que aquellos servidores públicos que no completaron el año recibirán una parte proporcional a los días laborados.

Historias recomendadas:

AMP