¿A Partir de Cuándo Dan Aguinaldo de 40 Días en México? Llegará Más Dinero a Empleados por Ley

Luego de que se confirmara que este año los trabajadores mexicanos recibirán más dinero por el aguinaldo de 40 días en México, acá te decimos a partir de cuándo se hará el pago de la prestación en 2025, de acuerdo con la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En estos días se oficializó el decreto con el cual los trabajadores van a recibir un pago de 40 días de aguinaldo y si aún no sabes cuánto te toca cobrar, en una nota ya te dijimos cómo calcular cuánto te corresponde recibir si trabajaste un año completo o solo unos meses y a cuánto asciende el aguinaldo exento, que está libre de impuestos.

Video. ¿Cómo Calcular el Aguinaldo y Cuál Es la Fecha Límite para Recibirlo?

¿A partir de cuándo pagan el aguinaldo de 40 días en México?

De acuerdo con el decreto del aguinaldo 2025, autorizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue publicado en el DOF, el pago de los 40 días comenzará a realizarse a partir del lunes 10 de noviembre de 2025 a los siguientes trabajadores, servidores públicos de las dependencias y pensionados que se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado:

Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades.

El personal de enlace y de mando, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en territorio nacional.

El personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a este que se encuentre en funciones en las representaciones de México en el extranjero.

Personal militar en activo.

Personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales en dependencias y entidades y al Servicio Exterior Mexicano, bajo el régimen de honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Jubilados que obtengan una pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente a cada concepto al que tengan derecho.

El personal de las demás categorías no previstas en los incisos anteriores autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Nota relacionada. Así Queda Aguinaldo 2025 de 40 Días tras Decreto: Monto Mínimo que Recibirán Trabajadores

¿Cuándo es la fecha límite para pagar el aguinaldo de 40 días?

Las dependencias y entidades públicas de México tienen hasta el 15 de diciembre de 2025 para realizar el primer pago del aguinaldo de 40 días a los trabajadores del estado, el cual debe ser por el 50%, es decir 20 días.

Nota relacionada. ¿Cuánto Dinero Me Quita el SAT por Impuestos de Aguinaldo 2025? Esto es lo Que te Descuentan

Video. ¿Cómo Dividir tu Aguinaldo para Disfrutar y Poder Ahorrar en Navidad y Fin de Año?

Mientras que la segunda parte del aguinaldo, equivalente a los 20 días restantes, se les debe depositar a los trabajadores a más tardar el 15 de enero de 2026, de acuerdo con el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Historias recomendadas