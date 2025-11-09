Calendario de Pago Pensión Bienestar 10 a 14 de Noviembre: Lista de Mujeres y Adultos que Cobran

Entramos a la segunda semana del calendario de pagos de la Pensión Bienestar y si aún no sabes cuándo cobran los adultos mayores de 65 y más y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos a qué letras les depositan en las fechas del 10 al 14 de noviembre 2025, donde también habrá pago para personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras.

Recuerda que además del calendario semanal con las fechas de pago para adultos mayores, en una nota también ya te dijimos qué apellidos cobran su pensión Bienestar el lunes 10 y el 24 de noviembre 2025, dos fechas muy demandantes debido a la gran cantidad de beneficiarios que reciben su apoyo económico.

¿Cuándo depositan la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 y adultos mayores en noviembre 2025?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, del 3 al 27 noviembre 2025 se va a realizar la dispersión del último depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante todo ese lapso todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2025.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 10 al 14 de noviembre 2025: Lista de letras

De acuerdo con las fechas de pago de la Pensión Bienestar, durante casi todo el mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para adultos mayores y madres solteras. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra G : Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025.

: Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025. Letras H, I, J, K : Miércoles 12 de noviembre 2025.

: Miércoles 12 de noviembre 2025. Letra L : Jueves 13 de noviembre 2025.

: Jueves 13 de noviembre 2025. Letra M: Viernes 14 de noviembre 2025.

Algo importante a aclarar es que probablemente algunos adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, que su primer apellido inicie con la letra "M", no reciban su pago el viernes 14. De ser así, no tienen nada de qué preocuparse, pues los faltantes obtendrán su apoyo económico el martes 18 de noviembre 2025, cuando se reanude la dispersión.

Para el mes de noviembre y en cada dispersión que hubo de la Pensión de Bienestar 2025, los adultos mayores cobran 6,200 pesos por beneficiario. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras les depositan la cantidad de 1,650 pesos o 3,720 pesos, según sea el caso. En cuanto a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, el pago es de 3 mil pesos por bimestre y de 3,200 pesos para los discapacitados.

