¿Qué Apellidos Cobran Pensión Bienestar el 10 y 24 de Noviembre 2025? Lista Completa por Letra

Ya pasaron unos días del inicio de la dispersión, pero aún sigue en marcha el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores, mujeres de 60 a 64, madres trabajadoras y personas con discapacidad, por eso si aún no sabes cuándo te depositan, acá te decimos qué apellidos cobran el lunes 10 y 24 de noviembre 2025.

Fue a inicios del mes cuando la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, lanzó el calendario de pagos Bienestar para adultos mayores, el de la Pensión Mujeres 60 a 64 años y los discapacitados de 30 a 64 años de edad. Con esto ya se saben las fechas de pago por letra de forma oficial.

¿Qué letras cobran pago de Pensión Bienestar el 10 y 24 de noviembre 2025?

Durante la primera semana de pago Bienestar se le depositó su dinero a seis letras en total. Para el lunes 10 y 24 de noviembre las iniciales que reciben su apoyo económico en su Tarjeta del Bienestar son estas:

Lunes 10 de noviembre 2025: Letra G. Lunes 24 de noviembre 2025: Letra R.

¿Qué apellidos cobran la Pensión Bienestar adultos mayores el 10 y 24 de noviembre 2025?

Para que no pierdas tiempo pensando si te toca recibir tu pago de la pensión adultos mayores este lunes 10 o el 24 de noviembre, a continuación te dejamos la lista de principales apellidos que van a cobrar durante esas fechas:

10 de noviembre 2025

García

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Gallardo

Guerra

Guillén

Granados

24 de noviembre 2025

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso

Robledo

Ruelas

Roldán

Razo

Ronquillo

¿Cuánto depositan en la tarjeta Bienestar a adultos mayores en noviembre 2025?

Para el último pago de la Pensión Bienestar noviembre 2025, los adultos mayores cobran 6,200 pesos. Por otro lado, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años reciben un ayuda de 3 mil pesos y los discapacitados 3,200 pesos.

