Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años 2025: ¿Quiénes Cobran Último Pago de 3200 Pesos Hoy?
Daniel Zainos N+
La Secretaría del Bienestar ha dado a conocer el calendario de pagos de la Pensión de 30 a 64 Años; conoce a quién le toca recibir el depósito este miércoles 5 de noviembre 2025
Se ha dado a conocer el calendario de pagos de la Pensión de Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años, que es la última dispersión del 2025. Así como ha avanzado los depósitos, te contamos aquí qué letras cobran el apoyo de 3200 pesos este miércoles 5 de noviembre 2025.
Noticia en desarrollo