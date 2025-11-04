Inicio Nacional Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años 2025: ¿Quiénes Cobran Último Pago de 3200 Pesos Hoy?

Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años 2025: ¿Quiénes Cobran Último Pago de 3200 Pesos Hoy?

Daniel Zainos N+

-

La Secretaría del Bienestar ha dado a conocer el calendario de pagos de la Pensión de 30 a 64 Años; conoce a quién le toca recibir el depósito este miércoles 5 de noviembre 2025

Pago de Pensión Bienesar de 3200 pesos

El pago de la Pensión de 30 a 64 años es de 3200 pesos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Se ha dado a conocer el calendario de pagos de la Pensión de Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años, que es la última dispersión del 2025. Así como ha avanzado los depósitos, te contamos aquí qué letras cobran el apoyo de 3200 pesos este miércoles 5 de noviembre 2025.

Noticia en desarrollo

 

Pensión BienestarEconomía México
