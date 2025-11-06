Vacantes del Bienestar: ¿Cuándo Es el Último Día de Registro en Bolsa de Trabajo? Fechas Clave

¿Sigues buscando chamba?, la Bolsa de trabajo del Gobierno de México tiene 18 Vacantes del Bienestar disponibles, y lo mejor es que son puestos de Dirección, Subdirección y Jefatura de Departamento. Si estás interesado en concursar en la convocatoria, en N+ te damos a conocer cuándo es el último día para registrarte, así como las fechas clave del proceso.

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México indica que esta convocatoria es pública y está dirigida a toda persona que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera, y concursar por alguna de las vacantes de la Administración Pública Federal.

Los sueldos alcanzan los 85 mil pesos, pero dependen del nivel jerárquico, habilidades y conocimientos que exige cada uno de los puestos. Por lo que es importante que antes de postular leas correctamente las bases del concurso.

¿Cuándo es el último día de registro a las Vacantes del Bienestar?

Si alguna de las plazas te interesa, puedes iniciar tu proceso de registro en el portal TrabajaEn del Gobierno de México. Éste está abierto desde el pasado 29 de octubre y concluirá el 12 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, a los candidatos que se registren en la plataforma de TrabajaEn se les asignará un folio de participación para el concurso de la plaza que se trate y que también funcionará como identificación.

Al momento en que hagan el registro, se realizará de forma automática la revisión curricular. Y sólo se asignará un folio a aquellos perfiles cuya preparación curricular es compatible con el perfil de la vacante.

Fechas Claves Concurso de Vacantes del Bienestar

La convocatoria dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría del Bienestar establece un par de fechas clave en el concurso de Vacantes del Bienestar.

Publicación de Convocatoria - 29 de Octubre de 2025

- 29 de Octubre de 2025 Registro de Aspirantes en la página TrabajoEn.gob.mx -29 de Octubre al 12 de Noviembre de 2025

en la página TrabajoEn.gob.mx -29 de Octubre al 12 de Noviembre de 2025 Revisión Curricular - 29 de Octubre al 12 de Noviembre de 2025

- 29 de Octubre al 12 de Noviembre de 2025 Examen de Conocimientos Generales - A partir del 18 de Noviembre de 2025

A partir del 18 de Noviembre de 2025 Evaluación de habilidades - A partir del 18 de Noviembre de 2025

- A partir del 18 de Noviembre de 2025 Cotejo documental - A partir del 18 de Noviembre de 2025

- A partir del 18 de Noviembre de 2025 Evaluación de Experiencia - A partir del 18 de Noviembre

- A partir del 18 de Noviembre Valoración del Mérito - A partir del 18 de noviembre

- A partir del 18 de noviembre Entrevista - a partir del 18 de noviembre

a partir del 18 de noviembre Determinación - a partir del 18 de Noviembre

¿Cuáles son motivos de descalificación en Bolsa de Trabajo del Bienestar?

Hay que poner especial atención, toda vez que en la Subetapa de Experiencia y Evaluación del Mérito será motivo de descarte cuando el aspirante no se presente en el lugar y hora señalados, así como como no presentar los originales de cualquier de la documentación solicitada por cada una de las vacantes.

