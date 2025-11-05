Secretaría de Bienestar Abre Vacantes de hasta 53 mil Pesos al Mes con Requisitos Mínimos

La Secretaría de Bienestar abrió ocho vacantes de empleo dirigidas a personas con escolaridad mínima de preparatoria y profesionales de las ramas de Ciencias Sociales y Administrativas e Ingeniería y Tecnología, con sueldos de hasta 53 mil pesos al mes.

Dichas vacantes forman parte de la convocatoria pública dirigida a todo interesado que desee ingresar al servicio profesional de carrera a través del portal del empleo del gobierno de México.

Los puestos disponibles para distintas áreas al interior de la Secretaría de Bienestar son:

Subdirección Jurídica Laboral, con sueldo de 53 mil 692 pesos mensuales Subdirección de Apoyo a Recursos Humanos, con sueldo de 39 mil 78 pesos mensuales Subdirección de Administración de Personal, con sueldo de 39 mil 78 pesos mensuales Subdirección de Servicios Laborales, con sueldo de 39 mil 78 pesos mensuales Departamento de Procesos y Asesoría Legal, con sueldo de 33 mil 584 pesos mensuales Departamento de Actividades Recreativas y Deportivas, con sueldo de 26 mil 5 pesos mensuales Departamento de Contratación y Registro, con sueldo de 26 mil 5 pesos mensuales Coordinador de Registro y Pago de Honorarios, con sueldo de 16 59 pesos mensuales

¿Cuáles son los requisitos?

Para todas las vacantes, la cantidad de requisitos requerida es mínima, destacando la escolaridad y la experiencia laboral, según sea el caso.

Subdirección Jurídica Laboral

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Apoyo a Recursos Humanos

Escolaridad: Licenciatura o profesional

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Administración de Personal

Escolaridad: Licenciatura o profesional

Experiencia laboral: 6 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Subdirección de Servicios Laborales

Escolaridad: Licenciatura o profesional

Experiencia laboral: 3 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica.

Departamento de Procesos y Asesoría Legal

Escolaridad: Licenciatura o profesional

Experiencia laboral: 4 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Departamento de Actividades Recreativas y Deportivas

Escolaridad: Licenciatura o profesional

Experiencia laboral: 2 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Departamento de Contratación y Registro

Escolaridad: Preparatoria o bachillerato

Experiencia laboral: 4 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

Coordinador de Registro y Pago de Honorarios

Escolaridad: Preparatoria o bachillerato

Experiencia laboral: 1 años

Idiomas: no aplica

Otros: no aplica

Requisitos adicionales: no aplica

¿Cómo postularse a las vacantes?

La inscripción o el registro de los candidatos se realizará del 5 al 20 de noviembre a través del portal de Trabajaen (https://trabajaen.gob.mx/).

Al momento de que las y los candidatos registren su participación en el Sistema de TrabajaEn, se realizará de forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación en aquellos casos en que la información capturada en su currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo que lo descartará del concurso.

Para continuar en el concurso, se deberán acreditar un examen de conocimientos generales y una prueba de conocimientos técnicos, así como las respectivas evaluaciones de habilidades, cotejo documental, evaluación de experiencia, valoración de mérito y una entrevista.

