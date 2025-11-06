¿Qué Hacer si no Me Llegó mi Pago del Bienestar de Noviembre 2025? Así Verificas Depósito

¿Ya te cayó el depósito de tu Pensión? Entre el 3 y 27 de noviembre de 2025, la Secretaría del Bienestar realiza el pago de los programas para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad, pero ¿ya sabes qué debes hacer si no te ha llegado el depósito de tu pensión?

Recuerda que la dependencia del Gobierno de México informó que los depósitos, que este mes corresponden al bimestre noviembre-diciembre, se hacen de forma escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

De modo que hay días que el pago corresponde a una sola letra del abecedario, mientras que hay días en que se deposita a beneficiarios cuyos apellidos inician con distintas letras, por lo que vale la pena que te mantengas atento de a quiénes depositan este viernes 7 de noviembre 2025, por ejemplo.

¿Qué hago si no me llega mi pago de la Pensión Bienestar de noviembre?

Una vez que revisaste el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar, y rectificas que tu apellido ya ha pasado, es momento de verificar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar.

Una vez que has rectificado que el depósito por el monto correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2025 no se ha visto reflejado, es momento de hacer contacto con las autoridades. Hay distintas vías:

Acude al Módulo de Atención Ciudadana CDMX (Horario de atención es de 09:00 y 15:00 horas) Delegaciones de la Secretaría del Bienestar en el Interior de la República Pregunta en las páginas oficiales de Facebook o Twitter Llama a la Línea Bienestar 800 639 4264 Envía un correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx

¿Cómo consulto el saldo de mi tarjeta del Bienestar?

Existen distintas formas para hacer la consulta. La primera contempla acudir a la sucursal del Banco Bienestar más cercana a tu domicilio y consultar tu saldo directamente en el cajero o ventanilla.

También puedes verificar el saldo vía la app móvil del Banco del Bienestar. Para ello, debes de tener tu smartphone a la mano y descargar la aplicación.

Ingresar tu número celular y los 16 números de tu tarjeta Ingresar tu NIP del Cajero Automático Crear y Confirmar una Contraseña Segura Iniciar Sesión para Consultar el saldo y movimientos

Otro método es vía telefónica

Una vez que llames al número 800-900-2000, no te olvides de seguir las instrucciones de la operadora para conocer el saldo total que hay en una tarjeta del Banco del Bienestar.

Vía WhatsApp

Para ello debes guardar el número 55 9337 2498 como contacto en tu celular. Abre WhatsApp y envía un mensaje con el texto "Saldo". Ojo, porque tiene que ser con el mismo número que tienes registrado en el programa. Con esta consulta, recibirás una respuesta automática con tu saldo.

