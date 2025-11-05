¿Qué Apellidos Cobran Pensión Bienestar el 6 y 13 de Noviembre? Calendario Último Pago de 2025

¿Ya sabes cuándo te caerá el depósito de la Pensión del Bienestar de noviembre 2025?, debes estar atento al Calendario del Último Pago, publicado por la Secretaría del Bienestar y que dio inicio el pasado lunes 3.

Si aún no tienes claro en dónde puedes hacer el retiro de tu pensión, hay dos opciones. La primera consiste en ubicar la sucursal del Banco del Bienestar más cercana, y la segunda en conocer la lista de bancos donde puedes hacer retiros en tu Tarjeta del Bienestar.

Recuerda que el monto que se verá reflejado en tu cuenta corresponde al bimestre de noviembre-diciembre, es decir que se trata del último pago de 2025, toda vez que el siguiente pago de la Pensión Bienestar caerá hasta el mes de enero.

¿Quiénes reciben pago de la Pensión Bienestar este jueves 6 y 13 de Noviembre 2025?

Dado que los pagos de la Pensión Bienestar se hacen en orden alfabético, de lunes a viernes se distribuyen las letras que recibirán los recursos según la pensión del Gobierno de México a la que estén inscritos.

Así, el jueves 6 de noviembre corresponderá el pago de la pensión a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra C.

Y el jueves 13 será turno de recibir el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra L.

Ten paciencia, será hasta el jueves 27 de noviembre cuando concluyan los pagos tanto para adultos mayores, madres solteras, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad.

Lista de apellidos que cobran apoyo

A continuación hallarás los apellidos más frecuentes que aparecen por cada una de las letras antes descritas para el jueves 6 y 13 de noviembre. Sin embargo se trata sólo de ejemplos. Esos días corresponde a todas las personas cuyo primer apellido inicie con la inicial que corresponde.

Jueves 6 de noviembre 2025

Castillo

Cruz

Cárdenas

Cortés

Camacho

Carrillo

Campos

Cervantes

Castañeda

Cano

Jueves 13 de noviembre 2025

López

Luna

Lara

León

Lozano

Linares

Loera

Leyva

Lucero

Ledesma

¿Cómo consultar el saldo de mi Tarjeta Bienestar?

Si el día en el que te corresponde el depósito de tu pensión ya ha pasado, en N+ te compartimos tres formas en las que puedes consultar el monto disponible en tu saldo.

App del Banco del Bienestar

Descarga la app en tu smartphone Ingresa tu número de celular y los 16 dígitos de tu tarjeta Ingresa tu NIP de cajero automático Crea y confirma una contraseña segura Inicia sesión para consultar tu saldo y movimientos

Vía Telefónica

Llama al número 800-900-2000 Sigue las instrucciones de la operadora para consultar tu saldo

Por WhatsApp

Guarda el número 55 9337 2498 en tus contactos Abre WhatsApp y envía el mensaje "Saldo" desde el número que registrarse con el programa Recibirás una respuesta automática con tu saldo

¿Qué hacer si no te llegó la Pensión del Bienestar?

Si al verificar tu saldo luego de la fecha en que debe caerte el depósito de la pensión, no observas movimientos o el recurso en tu cuenta puedes hacer lo siguiente:

Acudir al Módulo de Atención Ciudadana entre las 09:00 y 15:00 horas. En Ciudad de México se ubica en avenida Paseo de la Reforma no. 51, Planta Baja, colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc.

Delegaciones de la Secretaría del Bienestar en el Interior de la República

Hacer preguntas en los principales canales de redes sociales (Facebook y Twitter)

Llamar a la Línea Bienestar 800 639 4264

Correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx

