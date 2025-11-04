¿A Quiénes Toca Pago de Pensión Bienestar el 5 y 12 de Noviembre de 2025? Letras por Día

¿Recibes la Pensión del Bienestar? El pasado lunes iniciaron los pagos del bimestre noviembre-diciembre para los beneficiarios, entre quienes han surgido dudas sobre a quiénes depositarán este miércoles 5 y el 12 de noviembre de 2025.

Los depósitos, que se extenderán hasta el próximo 27 de noviembre, se verán reflejados en las cuentas del Banco del Bienestar de los Beneficiarios, por lo que vale la pena que conozcas cómo ubicar la sucursal que te queda más cercana, así como la lista de bancos donde puedes hacer el retiro.

Recuerda que el monto del pago que recibirás en tu cuenta del Bienestar dependerá del programa al que te encuentres inscrito. Aunque debes saber que este último pago del año se entrega a mujeres de 60 a 64 años, adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar este miércoles 5 y 12 de noviembre?

Si bien la fecha de pago de la Pensión se puede consultar en la página web de la Secretaría del Bienestar, te detallamos qué letras del abecedario cobran su pensión el día miércoles.

El miércoles 5 de noviembre le corresponderá el depósito a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra "C".

Mientras que el próximo miércoles 12, corresponderá a cuatro letras de abecedario. Es decir personas cuyo primer apellido inicie con las letras H, I, J y K.

¿Cuándo es el último día de pago de la Pensión del Bienestar?

La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el jueves 27 de noviembre será el último día en el que se deposite la Pensión del Bienestar a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, por lo que hay que mantenerse pendiente de las fechas.

En este periodo también se hará el pago del programa Sembrando Vida, sin embargo se hará en una sola fecha y exhibición: 7 de noviembre, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuántos pagos restan de la Pensión del Bienestar 2025?

La dispersión de recursos de este mes será la última que corresponda al 2025, toda vez que contempla el bimestre de noviembre y diciembre. Modalidad en la que se hacen los pagos.

El siguiente depósito se hará hasta 2026.

