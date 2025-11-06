Último Pago de Bienestar: ¿Qué Letras Cobran el 7 y 14 de Noviembre 2025? Días y Apellidos

¿No te ha caído el pago de la Pensión del Bienestar? Paciencia, la Secretaría del Bienestar informó que durante el mes de noviembre transcurren los depósitos a todos aquellos que están inscritos.

Se trata del último pago de este 2025, que corresponde al bimestre de noviembre y diciembre. Los beneficiarios deben estar atentos al calendario de pagos para retirar el monto que les corresponde en la Sucursal del Banco del Bienestar que les quede más cercana.

El pago se hace escalonado y en orden alfabético, según la letra del primer apellido del beneficiario.

¿Quiénes reciben pago de Pensión Bienestar el 7 y 14 de noviembre?

Dado que los depósitos avanzan según el abecedario, este viernes 7 de noviembre 2025 corresponde a las personas cuyos apellidos inician con las letras D, E y F .

Mientras que el siguiente viernes 14 de noviembre corresponderá el pago a las personas cuya primera letra del apellido inicia con la letra M.

Lista de Apellidos que Reciben Depósito 7 y 14 de Noviembre 2025

Todas las personas cuyos apellidos inicien con las letras D, E y F pueden acercarse al banco para hacer su retiro el 7 de noviembre. A continuación se comparte un listado con apellidos que inician con dicha letra, aunque no son los únicos que resultarán beneficiados.

Apellidos con Letra D

Díaz

Domínguez

Delgado

Duarte

Durán

de la Cruz

De León

Del Río

Apellidos con Letra E

Espinoza

Estrada

Enríquez

Escobedo

Escobar

Esquivel

Echeverría

Elizondo

Apellidos con letra F

Fernández

Flores

Fuentes

Franco

Figueroa

Fernández De Lara

Félix

Fonseca

Apellidos con letra M

Mendoza

Méndez

Moreno

Medina

Muñoz

Montoya

Molina

Márquez

¿Qué pasa si no retiro mi Pensión Bienestar el día que depositan?

La Secretaría del Bienestar informó a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar que acuden al banco por su dinero, que no es necesario retirar los recursos el día mismo día que depositan.

Ello al especificar que los recursos permanecen seguros en la cuenta, y sólo pueden ser retirados por el titular de la cuenta bancaria.

¿De cuánto es último pago de la Pensión Bienestar en Noviembre 2025?

El pago que verás reflejado en tu cuenta depende totalmente del programa al que estés inscrito, por lo que debes estar pendiente de los movimientos diarios.

Adultos Mayores: 6,200 pesos

6,200 pesos Personas con Discapacidad: 3,200 pesos

3,200 pesos Mujeres Madres Trabajadoras 1,650 pesos

1,650 pesos Mujeres 60 a 63 años: 3,000 pesos

