CONAVI Reanuda Registro a Vivienda del Bienestar 2025: ¿Cuándo Inicia Tercer Etapa? Convocatoria

En octubre pasado, la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) tuvo que suspender el tercer registro al programa de Vivienda para el Bienestar 2025, pero recientemente se anunció una nueva fecha, por eso acá te decimos cuándo inicia y el link para checar la convocatoria y requisitos a cumplir.

El tercer registro de CONAVI iba a dar inicio en octubre, pero dos veces se tuvieron que posponer las inscripciones, porque se activó una emergencia por las lluvias que dejaron fuertes inundaciones y afectaciones en varias partes de México. De igual forma te contamos si esta nueva etapa de recepción de solicitudes va a llevar a la CDMX.

¿Cuándo inicia CONAVI tercer registro de Vivienda para el Bienestar 2025?

A través de redes sociales la CONAVI anunció que el próximo registro de Vivienda del Bienestar empieza este lunes 10 de noviembre 2025. De momento se desconocen las entidades y municipios que van a tener inscripciones, pero en el siguiente link pvb.conavi.gob.mx se van a mostrar los estados donde estarán instalados los módulos.

Recuerda que para solicitar apoyo Bienestar para la vivienda de CONAVI, se deben cumplir con varios requisitos, pero también es importante tener en cuenta que las siguientes personas van a tener prioridad de registro:

Mujeres jefas de hogar (madres solteras). Personas adultas mayores. Población indígena. Personas con discapacidad. Habitantes de zonas prioritarias.

Link de la convocatoria Vivienda para el Bienestar 2025

Todas las personas que deseen checar los requisitos y documentos necesarios para registrarse a Vivienda del Bienestar en noviembre 2025, acá te dejamos el link de la convocatoria CONAVI con todo lo que debes saber respecto al programa y las fases para ser beneficiario.

A espera de confirmación oficial, se espera que el tercer registro CONAVI de Vivienda para el Bienestar tenga una duración de cinco a siete días, todo dependerá lo que se anuncie este lunes 10 de noviembre 2025.

