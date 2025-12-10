¿Qué Programas del Bienestar Pagarán Más a Partir de 2026? Así Quedan los Apoyos tras Aumento

Buenas noticias para los beneficiarios de los programas del Bienestar del Gobierno de México, a partir de 2026 habrá aumento en los montos que se depositan bimestralmente en la Tarjeta del Bienestar. Y en N+ te adelantamos cuáles son los programas que pagarán más a partir de enero del siguiente año.

El aumento en el pago de los programas sociales llegó tras el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que dio a conocer un incremento en el Salario Mínimo para 2026, tanto para la Zona Libre de la Frontera Norte como en general.

Para tener perspectiva de cómo ha cambiado el Salario Mínimo a través de los años, puedes consultar la comparativa de los años 1996, 2006 y 2016.

Las actualizaciones se hicieron desde la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. Ahí tanto la titular de la Secretaría del Bienestar, como el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México dieron a conocer cómo quedarán los depósitos bimestrales para el siguiente año.

¿Qué programas del Bienestar pagan más en 2026 y de cuánto es el incremento?

Pensiones del Bienestar

En palabras de Ariadna Montiel Reyes, la Pensión del Bienestar es uno de los programas cuyos beneficiarios verán un incremento. Recalcó que éste será por encima de la inflación, que actualmente está en 3.61 por ciento.

De modo que los montos actualizados de las pensiones para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad quedan de la siguiente manera,

Pensión Adultos Mayores recibirá 6,424 pesos bimestrales

recibirá 6,424 pesos bimestrales Pensión Personas con Discapacidad recibirá 3,315 pesos bimestres

recibirá 3,315 pesos bimestres Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años recibirá 3,108 pesos bimestrales

recibirá 3,108 pesos bimestrales Pensión Madres Trabajadoras recibirá entre 1,709 y 3,854 pesos bimestrales

Jóvenes Construyendo el Futuro

Otro de los apoyos sociales que verá un aumento el próximo año será Jóvenes Construyendo el Futuro, que hasta este 2025 entregaba 8,480 pesos mensuales a los "aprendices" de 18 a 29 años de edad.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, confirmó que este monto se incrementará a partir del primer depósito de 2026. Por lo que la nueva cantidad que verán reflejada en sus cuentas será de 9,282.47 pesos.

Los depósitos se hacen los días 28 de cada mes, a los aprendices que estén vinculados a un Centro de trabajo.

Cabe recordar que adicional al apoyo económico, los beneficiarios cuentan con Seguro Médico del IMSS en caso de enfermedad o maternidad.

¿De cuánto será el Salario Mínimo en México para 2026?

A partir del próximo jueves 1 de enero, el salario mínimo diario será de 315 pesos diarios y 9,582 pesos mensuales en la zona general. Lo que representa un incremento del 13 por ciento.

