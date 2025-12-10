Las 3 Nuevas Monedas que Habrá en México para 2026: ¿De Cuánto Es su Denominación?

México tendrá nuevas monedas a partir de 2026, luego de que Banxico y la Casa de Moneda pusieron en marcha cambios en la producción de monedas. Por lo que en N+ te detallamos, cuáles son las denominaciones y modificaciones que sufrirá el dinero en el país.

Ello, como parte del Programa Institucional de la Casa de Moneda 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de noviembre.

De hecho, este miércoles 10 de diciembre el pleno del Senado mexicano aprobó dictámenes que modifican las características de las monedas de 10 y 20 pesos, con el objetivo de disminuir sus costos de producción.

Como te habíamos adelantamos previamente, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, fue la encargada de compartir qué cambios tendrán las monedas de 1 peso, durante la presentación del informe trimestral julio-septiembre 2025.

¿Cuál es la denominación de las nuevas monedas que habrá en México para 2026?

El 3 de noviembre de 2025, La Casa de Moneda dio a conocer que México transita hacia la producción de nuevas monedas de 1, 2 y 5 pesos con acero recubierto de bronce en México, con el objetivo de tener una producción sustentable y con perspectiva de género.

¿Qué cambios tendrán las nuevas monedas en México?

La Casa de Moneda anunció que se migrará la producción de las monedas 1, 2 y 5 a partir de la técnica de electrodepositado o electrochapado, en sustitución a la aleación actual que es de bronce y aluminio.

Y detalló que en abril de 2024, la gobernadora del Banco de México notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una propuesta para sustituir la aleación actual de bronce y aluminio en el centro de las monedas de 1, 2 y 5 pesos por acero recubierto de bronce.

Se estima que el costo del cospel electrochapado para las denominaciones de 1 peso, dos pesos y 5 pesos es menor entre un 20 y 40 por ciento que el cospel de bronce y aluminio, que se utiliza actualmente.

¿Qué representan estos cambios para México y cuándo aplican?

La Casa de Moneda y el Banco de México fueron muy enfáticos en indicar que con este cambio en los materiales de fabricación de las monedas, se calculan reducciones de costos entre 300 y 400 millones de pesos anuales.

De ahí que la Casa de Moneda buscará entre 2025 y 2030 estrategias enfocadas en la transición hacia la producción de las nuevas monedas de 1 y 5 pesos con núcleos recubiertos de bronce.

La información publicada en el DOF indica que la acuñación de la moneda metálica de 1 y 5 pesos con núcleos de acero recubierto de bronce inició a partir del ejercicio fiscal 2025.

