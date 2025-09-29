¿Cuándo Pondrá Banxico en Circulación las Monedas de 10, 20 y 25 Pesos del Mundial 2026?

Faltan cerca de 250 días para el inicio del Mundial 2026 que tendrá por primera vez en su historia tres sedes simultáneas: México, Estados Unidos y Canadá. En el marco de esta gesta deportiva, el Banco de México (Banxico) alista el lanzamiento de una serie de monedas conmemorativas únicas en su tipo.

La colección estará conformada por nueve monedas conmemorativas, tres de ellas de oro puro, otras tres de plata y las restantes de una aleación bimetálica. Su valor nominal será de 25, 10 y 20 pesos, respectivamente.

Debido al material del que estarán hechas, se espera que las monedas sean ampliamente apreciadas por los mercados nacional y extranjero, una muestra más de la tradición numismática mexicana que a su vez fomentará el ahorro y la inversión.

"Las monedas conmemorativas por acuñarse para este evento no solo celebrarán la pasión por el fútbol, sino que fortalecerán el coleccionismo y la inversión en metales preciosos, a la vez que se convertirán en piezas icónicas dentro del mercado", subraya la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados.

¿Cómo serán las nueve monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Las tres monedas de oro puro acuñadas por la Casa de Moneda de México tendrán las siguientes características:

Valor nominal: 25 pesos.

25 pesos. Forma : circular.

: circular. Diámetro : 23 milímetros.

: 23 milímetros. Ley : 0.999 e milésimos de oro puro.

: 0.999 e milésimos de oro puro. Peso : 7.776 gramos, equivalente a 1/4 de onza troy de oro puro.

: 7.776 gramos, equivalente a 1/4 de onza troy de oro puro. Canto : estriado.

: estriado. Anverso común : al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior. El marco liso.

: al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior. El marco liso. Reverso: el diseño del motivo que determine el Banxico y que deberá relacionarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual incluirá la denominación "$25" y la ceca de la Casa de Moneda de México "Mo".

Mientras que las otras tres monedas conmemorativas que serán de plata pura contarán con estas características:

Valor nominal: 10 pesos.

10 pesos. Forma : circular.

: circular. Diámetro : 40 milímetros.

: 40 milímetros. Ley : 0.999 milésimos de plata pura.

: 0.999 milésimos de plata pura. Peso : 31.103 gramos, equivalentes a una onza troy de plata pura.

: 31.103 gramos, equivalentes a una onza troy de plata pura. Canto : estriado.

: estriado. Anverso común : al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior. El marco liso.

: al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior. El marco liso. Reverso: El diseño del motivo que determine el Banxico, el cual deberá relacionarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026 e incluir la denominación "$10" y la ceca de la Casa de Moneda de México "Mo".

Finalmente, las tres monedas bimetálicas que se acuñarán tendrán las siguientes características:

Valor nominal: 20 pesos.

20 pesos. Forma : dodecagonal.

: dodecagonal. Diámetro : 30 milímetros.

: 30 milímetros. Composición : estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central de alpaca plateada y otra para su anillo perimétrico de bronce-aluminio.

: estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central de alpaca plateada y otra para su anillo perimétrico de bronce-aluminio. Peso : 12.67 gramos.

: 12.67 gramos. Anverso : el Escudo Nacional, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

: el Escudo Nacional, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior. Reverso : el diseño del motivo que determine el Banxico relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la denominación "$20", los elementos de seguridad y la ceca de la Casa de Moneda de México "Mo".

: el diseño del motivo que determine el Banxico relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la denominación "$20", los elementos de seguridad y la ceca de la Casa de Moneda de México "Mo". Canto : estriado discontinuo.

: estriado discontinuo. Elementos de seguridad: imagen latente y microtexto, en el reverso de la moneda, los cuales deberán estar relacionados con el motivo de la misma.

¿Cuándo salen las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Según el decreto por el que se establecen las características de nueve diferentes monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a más tardar en septiembre el Banxico determinó los diseños de los motivos que se contendrán en el reverso de cada una de las piezas de la colección.

De esta forma, conforme a los artículos transitorios del decreto, las monedas conmemorativas del Mundial 2026 comenzaron a acuñarse a partir de los 30 días naturales posteriores a la fecha en que se determinó su diseño; es decir, a más tardar en octubre.

Pero antes de ser lanzadas, corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características esenciales de los motivos anteriormente descritos.

Una vez concluida esta etapa, las monedas conmemorativas serán puestas en circulación, ya sea antes de que finalice el año o a inicios del 2026.

