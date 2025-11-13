Este jueves 13 de noviembre de 2025, las autoridades de Estados Unidos de América (EUA) acuñaron la última moneda de un centavo de dólar, con lo cual se puso fin a 232 años de su fabricación.

La última moneda se acuñó en la Casa de la Moneda ubicada en Filadelfia, durante un evento ceremonial en el que se explicó que mantener la producción no es sostenible porque fabricar cada moneda cuesta 3.69 centavos.

El penny de Lincoln

El centavo estadounidense, conocido en inglés como penny , es reconocible por su color cobrizo .

, es reconocible por su color . Desde los años ochenta dejó de fabricarse en cobre y ahora es de zinc con cobertura cúprica.

y ahora es de con cobertura cúprica. Contiene en su anverso el retrato del presidente Abraham Lincoln , imagen que se usa desde 1909.

, imagen que se usa desde 1909. En el reverso tiene un escudo que simboliza la unión de los Estados Unidos.

Monedas de un centavo en blanco esperan ser acuñadas en la Casa de la Moneda de EUA. Foto: Reuters

¿Qué pasa si tienes un centavo?

El centavo seguirá vigente y en circulación debido a que su retirada oficial se hará de forma progresiva.

En un comunicado, la Casa de la Moneda explicó además sigue siendo la moneda legal en curso.

Si bien la producción circulante ha cesado, el centavo sigue siendo moneda de curso legal. Se estima que hay 300 mil millones de centavos en circulación, lo que supera con creces la cantidad necesaria para el comercio.

Agregó que continuará produciendo versiones numismáticas del centavo en cantidades limitadas con fines "históricos y de colección".

En tanto, el Departamento del Tesoro expuso que dejar de producirlo representa un ahorro de 56 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.

"Dios bendiga a Estados Unidos, y vamos a ahorrar a los contribuyentes 56 millones de dólares", dijo el tesorero Brandon Beach en la Casa de la Moneda en Filadelfia antes de presionar un botón para acuñar el último centavo.

El penny en EUA

De acuerdo con la agencia AP, en 1793, cuando se introdujo en el sistema monetario, un centavo podía comprar una galleta, una vela o un caramelo. Pero hoy en día, muchos se encuentran en cajones o frascos de vidrio y básicamente se dejan de lado, mientras que la fabricación de cada uno cuesta casi cuatro centavos.

De acuerdo con los funcionarios, la mayor parte de la producción de centavos finalizó durante el verano.

En la última acuñación, los trabajadores de la Casa de la Moneda permanecieron en silencio en el piso de la fábrica como si se despidieran de un viejo amigo. Cuando emergieron las últimas monedas, los hombres y mujeres rompieron en aplausos y se felicitaron mutuamente.

