Infonavit Abre Oportunidad para Jóvenes que Ganen Menos de 17 Mil al Mes: Requisitos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hizo un llamado a jóvenes para su nuevo esquema de financiamiento. Este programa del Bienestar se dirige a personas de 20 a 35 años de edad que buscan adquirir una vivienda propia en México.

La iniciativa forma parte de las acciones contempladas dentro del programa federal Vivienda para el Bienestar, pues el modelo apoya a jóvenes que desean iniciar su patrimonio, incluso si apenas comienzan su vida laboral.

El Infonavit busca apoyar a la juventud para que pueda comprar una vivienda nueva, con mensualidades bajas y créditos accesibles. En N+ te damos los detalles sobre la oportunidad que abre el Infonavit para jóvenes que ganen menos de 17 mil al mes y los requisitos que se solicitan.

¿Quiénes califican para el Programa de Vivienda para el Bienestar para jóvenes del Infonavit?

El esquema está dirigido a jóvenes de entre 20 y 35 años de edad. Para obtener este crédito, los interesados deben cumplir con requisitos esenciales:

Tener entre 20 y 35 años de edad.

Ganar menos de 17 mil pesos mensuales. El ingreso debe estar entre uno y dos salarios mínimos, lo que equivale a 16,728 pesos mensuales aproximadamente.

Contar con seis meses de antigüedad laboral en el trabajo actual.

No tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit.

Sin duda, son requisitos accesibles para jóvenes que deseen iniciar un patrimonio.

¿Qué requisitos se necesitan para comenzar el trámite del Programa de Vivienda para el Bienestar para jóvenes?

A decir del Infonavit, para iniciar el proceso de solicitud, se requieren algunos datos básicos. El instituto evaluará la capacidad de crédito con esta información:

Regístrate o ingresa a Mi Cuenta Infonavit en su sitio web.

Verifica y actualiza datos personales, como correo electrónico y número telefónico.

Ten a la mano el Número de Seguridad Social (NSS).

Cuenta con información laboral vigente.

Si tienes entre 20 y 35 años, ganas menos de 17 mil pesos y cuentas con empleo formal, este programa puede ser la puerta de entrada para adquirir tu primera vivienda.

