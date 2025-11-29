¿Dónde Hay Entrega de Casas CONAVI en 2025? Inicia Repartición del Programa Vivienda Bienestar

Este año arrancó oficialmente el programa de Vivienda para el Bienestar en todo México y luego de tres etapas de registro, la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) ya dio inicio con la entrega de casas en 2025, por eso acá te decimos dónde hay repartición del apoyo que tanto esperaron los beneficiarios.

Para todas las personas que aún sepan cómo hacer el registro CONAVI 2025, en una nota ya te dejamos la guía completa para formar parte del apoyo Bienestar para la vivienda. Para las personas que buscan un obtener una de las casas Bienestar a precio accesible, también te informamos cuándo serán los sorteos para la selección de beneficiarios.

¿Dónde hay entrega de casas CONAVI en noviembre 2025?

Durante un evento encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se anunció la entrega de las primeras 225 viviendas CONAVI en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Además de las casas del Bienestar, también se hizo entrega de créditos de Mejoramiento de Vivienda y 497 liberaciones de hipoteca por parte de FOVISSSTE.

¿Dónde entregarán casas del programa Vivienda para el Bienestar en diciembre 2025?

En una mañanera reciente de Claudia Sheinbaum, Rodrigo Chávez Contreras, director general de la CONAVI anunció que para el último mes del año habrá entrega de viviendas Bienestar ya terminadas en los siguientes estados y municipios de México:

Los Cabos en Baja California Sur, se entregarán 176 viviendas. San Agustín Tlaxiaca en Hidalgo, se entregarán 626 viviendas. Yurécuaro en Michoacán, se entregarán 32 viviendas. Vista Hermosa en Michoacán, se entregarán 60 viviendas. Cuautla en Morelos, se entregarán 160 viviendas. Santiago Ixcuintla en Nayarit, se entregarán 32 viviendas. Bahía de Banderas en Nayarit, se entregarán 32 viviendas. Cajeme en Sonora, se entregarán 48 viviendas. Álamos en Sonora, se entregarán 40 viviendas. Huimanguillo en Tabasco, se entregarán 70 viviendas. Mérida en Yucatán, se entregarán 50 viviendas. Tepakan en Yucatán, se entregarán 80 viviendas. Yobain en Yucatán, se entregarán 20 viviendas. Motul en Yucatán, se entregarán 80 viviendas. Guadalupe en Zacatecas, se entregarán 24 viviendas.

Todas las personas que estén interesadas en hacer el registro CONAVI al programa Vivienda para el Bienestar, es importante que chequen si cumplen con los requisitos y que estén pendientes de nuevas fechas de inscripción para el 2025 o 2026.

