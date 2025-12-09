¿Se Retrasó Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina en 2025? Esto Pasa con Reparto del Bienestar

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina 2025 para nuevos beneficiarios aún no ha comenzado, por lo que los padres de familia ya se preguntan si se retrasó el reparto o cuándo iniciará y acá te explicamos qué pasó con la distribución de los medios de pago.

Luego de que el registro de la beca para estudiantes de secundarias públicas se realizara en el mes de septiembre, muchas personas que hicieron la inscripción tienen diferentes dudas como la de si se publicarán resultados de los alumnos que recibirán el apoyo o cómo saber si su hijo está registrado.

Por ello, es importante recordar que la Beca Rita Cetina se otorga de forma universal a todos los alumnos que estudian en secundarias públicas en México y que hayan realizado su registro en las fechas establecidas por la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

Noticia relacionada. ¿Quiénes No Pueden Cobrar la Beca Rita Cetina Diciembre 2025? Estas Personas se Quedan Sin Pago

De esta manera, si hiciste tu registro y fue exitoso, debes estar pendiente pues próximamente estarás recibiendo tu tarjeta del Bienestar en la que se te depositará al apoyo económico de 1,900 pesos o más si tienes más de un hijo en secundaria.

¿Qué pasó con la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina?

Cerca del cierre del registro de la Beca Rita Cetina en septiembre, el coordinador nacional Julio León, reveló que la entrega de tarjetas del Bienestar para los nuevos beneficiarios se realizaría en los meses de diciembre 2025 y enero 2026.

De acuerdo con las palabras del funcionario, la distribución de los medios de pago de esta beca se haría por medio de asambleas a las cuales serían convocados los padres de familia para recibir el plástico en el cual recibirán el apoyo económico.

Noticia relacionada. Suspenden Pagos de Becas Benito Juárez y Rita Cetina en Diciembre 2025: ¿Cuándo Reanudan?

Sin embargo, hasta el momento no se ha indicado cuándo iniciará la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina, por lo que se recomienda a los padres de familia tener paciencia y esperar las indicaciones que les den las autoridades de las escuelas de sus hijos.

¿Se retrasó la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina?

A finales del mes de noviembre se anunció que primero realizarían la entrega de tarjetas para la Beca Benito Juárez Media Superior, después con la de Jóvenes Escribiendo el Futuro y finalmente con la Beca Rita Cetina.

De esta manera, la entrega de las tarjetas para los beneficiarios de secundaria sigue dentro de los planes de la coordinación y podría comenzar en las últimas semanas de diciembre o en enero 2026.

Historias recomendadas