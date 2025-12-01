¿Quiénes No Pueden Cobrar la Beca Rita Cetina Diciembre 2025? Estas Personas se Quedan Sin Pago

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) dio a conocer este lunes el calendario de pagos correspondiente al último bimestre del año. Aunque millones de beneficiarios recibirán su depósito el apoyo, hay personas que no podrán cobrar la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. En N+ te explicamos quiénes son y por qué.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 1 de diciembre 2025, el titular de la CNBB, Julio León, presentó las fechas de pago para los derechohabientes de los apoyos enfocados en educación, entre los que se encuentra la Beca Benito Juárez para Media Superior.

Video: Otorgarán 1,900 Pesos por Beca “Rita Cetina” ¿Cómo Registrarse?

¿Quiénes no cobrarán la Beca Rita Cetina en diciembre 2025?

El coordinador de las Becas para el Bienestar dio a conocer que las personas que no podrán cobrar su apoyo, pese a que están registrados, son los beneficiarios que no cuenten con su Tarjeta del Bienestar por ser de nuevo ingreso al programa.

Esto se debe a que durante los meses de noviembre y diciembre se está llevando a cabo la distribución de los plásticos para las personas que recientemente realizaron su inscripción, así como para quienes ya haya vencido.

¿Cuántos becarios de continuidad tenemos en el programa? 12 millones 817 mil 46. Recordemos que becas siempre tiene altas y bajas al terminar el ciclo escolar, pero la totalidad de los estudiantes son casi 14 millones de becarios, con un presupuesto estimado de 128 mil millones de pesos.

Asimismo, las personas fueron dadas de baja por no cumplir con los requisitos o haber concluido la secundaria en 2025, tampoco recibirán el apoyo.

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina diciembre 2025?

De acuerdo con el calendario de la Beca Rita Cetina de diciembre 2025 que dio a conocer Julio León, el pago para alumnos de secundarias públicas de México inicia el jueves 4 de diciembre 2025 y va a terminar hasta el próximo día 18 del mismo mes.

Nota relacionada: ¿Cómo Saber Si Está Activa Tu Tarjeta Bienestar de Beca Benito Juárez tras Reparto de Noviembre?

Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de todos los beneficiarios.

Así va el calendario de pagos del programa:

Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B

Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C

Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F

Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G

Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L

Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M

Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R

Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S

Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

Historias recomendadas:

DMZ