¿Cómo Saber si te Aceptaron en Jóvenes Construyendo el Futuro 2025? Esto Sigue para Aprendices

Si tienes entre 18 y 29 años de edad y ya hiciste el proceso de vinculación del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en el Mapa de Focalización, en N+ te explicamos qué sigue en el proceso y cómo te contactarán.

Este programa del Gobierno de México entrega 8,480 pesos mensuales, equivalentes a un salario mínimo, además de seguro médico del IMSS para los beneficiarios, a quienes se les conoce como "aprendices".

Aunque no es la única ventaja, también se les entregan los materiales e insumos para realizar su labor sin ningún costo. Siempre que cumplan con el horario y días establecidos por el centro de trabajo.

Video: Depósito Jóvenes Construyendo el Futuro en Sonora

Para que pierdas la oportunidad de vincularte en algún centro de trabajo, puedes consultar la lista de Focalización con Municipios que cuentan con plazas disponibles.

¿Cómo saber si me aceptaron en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si ya realizaste tu postulación a un centro de trabajo, tras revisar qué municipios tienen disponibilidad, debes seguir los siguientes pasos para saber si te aceptaron:

Revisa tus medios de contacto, toda vez que el centro de trabajo podría llamarte o bien contáctalos y genera un primer encuentro.

El centro de trabajo tiene un plazo de tres días naturales para aceptar o declinar tu postulación.

Si el programa no detecta respuesta de parte del centro de trabajo, te liberará para que te postules nuevamente.

Es muy importante que no te desvincules en los primeros tres días del proceso, si lo haces contará como tu primera baja.

¿Cómo saber si hay espacios disponibles en tu municipio para JCF?

Este 1 de diciembre se habilitó el mapa de focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro, una plataforma que permite ubicar los estados y municipios que tienen disponibilidad de centros de trabajo que admiten aprendices.

La plataforma se puede consultar en línea, y al ser interactiva actualiza los datos en tiempo real.

¿Qué significan los colores del mapa de focalización?

Verde : Municipio Abierto

: Municipio Abierto Amarillo: Meta Alcanzada

Meta Alcanzada Rojo: Municipio Cerrado

Además, en el desglose por estado se puede ver qué municipios están abiertos y cuáles ya agotaron los lugares disponibles para ingreso de nuevos aprendices.

Recuerda que para poder postular en la plataforma, ya debes contar con tu registro en la página web de Jóvenes Construyendo el Futuro, éste se puede hacer todo el año.

