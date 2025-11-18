Aumento a Beca de Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuánto Pagará Apoyo en 2026?

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, confirmó que habrá un aumento en la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro para 2026, por lo que a continuación te decimos en cuánto podría quedar el monto del pago.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dio a conocer los planes del programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el próximo año. Además de que confirmó la participación de los aprendices en el Mundial 2026.

Aumento en pago de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

Marath Bolaños López indicó que en 2026 se actualizará el monto de la beca que reciben los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de acuerdo con el aumento al salario mínimo, anunciado en días recientes por Sheinbaum.

Además, el próximo año se contempla apoyar a 500 mil beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, de los cuales 250 mil serán nuevas incorporaciones en los centros de trabajo ubicados en prácticamente todo el país.

"Vamos a tener cerca de medio millón en todo el país, de los cuales 250 mil serán nuevas incorporaciones. Las y los jóvenes van a recibir un salario mínimo cuyo monto va a ser actualizado para el año 2026, esto conforme al anuncio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en las próximas semanas", dijo el Secretario del Trabajo y Previsión Social.

¿Cuánto pagará Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Actualmente, el programa para jóvenes de 18 a 29 años paga 8,480 pesos mensuales, además del seguro médico del IMSS, y aunque aún no se ha anunciado cuánto subirá el salario mínimo en 2026, los expertos contemplan un aumento de 11%.

De esta manera, el salario mínimo 2026 quedaría en 309.50 pesos al día, es decir que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro pagaría 9,285 pesos mensuales el próximo año, si se confirma el aumento en las siguientes semanas.

