Jóvenes Construyendo el Futuro Participarán en el Mundial 2026: Cuándo Es Registro y Requisitos

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, anunció que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá participación en el Mundial 2026, y acá te contamos cuándo es el registro y qué requisitos piden para ser parte de esta capacitación.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que se contempla la participación de 5,000 personas para integrarse a las instituciones públicas y realizar diferentes actividades turísticas.

"De hospitalidad, de recepción de personas en viajes, también en actividades culturales, de promoción deportiva. A través de estas actividades las y los jóvenes podrán interactuar y ser parte de las acciones vinculadas en la realización del Mundial", informó Marath Bolaños.

¿Cuándo es el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro para el Mundial 2026?

El registro específico del programa para el Mundial de Futbol de la FIFA, que se realizará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, se abrirá en abril de 2026 en la siguiente página: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.

Las personas que sean aceptadas recibirán capacitaciones para realizar las actividades en el Mundial de Futbol y posteriormente continuarán con sus labores hasta completar los 12 meses de vinculación.

Al igual que el resto de beneficiarios del programa, los Jóvenes Construyendo el Futuro en el Mundial 2026 recibirán su sueldo mensual, equivalente al salario mínimo, y seguro médico por parte del IMSS.

Requisitos de Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) busca apoyar a los jóvenes de 18 a 29 años para que inicien adquieran experiencia y desarrollen habilidades en el mundo laboral. Estos son los requisitos que piden:

Tener entre 18 y 29 años

No estar estudiando

No contar con trabajo

Cabe señalar que en el caso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en el Mundial 2026 se podrían solicitar más requisitos, sin embargo eso se dará a conocer cuando se acerque la fecha de registro en 2026.

