Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo es el Registro en Álamo y Poza Rica? Requisitos

Durante el transcurso de este miércoles 12 de noviembre, mediante un comunicado emitido en distintos canales digitales, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad en el Estado de Veracruz dio a conocer que se abrió el registro para los aspirantes que quieran integrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Se informó que dicha convocatoria se realizará en dos municipios de la zona norte del estado de Veracruz el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre del presente año 2025, en un horario de atención que va desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Uno de estos registros se llevará a cabo en el kiosco del Parque Ejidal del municipio de Álamo Temapache, el cual se encuentra ubicado en la calle Francisco Cruz s/n, en la Colonia Pueblo Nuevo, con código postal 92730.

Mientras que el otro registro se llevará a cabo en la Plaza Cívica 18 de Marzo, localizada en la Calle 2 Oriente, Ss/n, Colonia Obrera, con código postal 93260, en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

¿Qué documentos necesito para realizar el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Entre la información brindada por la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad en el Estado de Veracruz, se dio a conocer que la documentación que se requiere para llevar a cabo el registro de dicho apoyo gubernamental es la siguiente:

Identificación oficial: Este puede ser un pasaporte, INE o licencia vigentes (obligatoria).

Comprobante de domicilio

CURP

Cabe destacar que los documentos que sean utilizados como identificación oficial son de carácter obligatorio, mientras que el comprobante de domicilio y la CURP son opcionales, según la información brindada en el comunicado emitido por la misma secretaría.

LAVR