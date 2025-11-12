Puente Largo en Escuelas de Veracruz: ¿Qué Días No Hay Clases en Noviembre 2025?

En este mes de noviembre 2025, habrá un megapuente para los estudiantes de educación básica, tal como lo marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este fin de semana largo, aplicará también para el estado de Veracruz.

De acuerdo con autoridades de educación, no habrá clases dos días, los cuales al unirse con fin de semana se forma un megapuente. Es por ello, que te compartimos las fechas en las que los menores no tendrán actividades escolares.

¿Qué días no hay clases en noviembre 2025 en escuelas de Veracruz?

Según el calendario oficial de la SEP, debido al registro de calificaciones no habrá clases en escuelas de nivel básico el próximo viernes 14 de noviembre del 2025. Aunado a esta suspensión de actividades, el lunes 17 se tomará como día festivo por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana.

Por lo que al atravesarse el fin de semana, serán 4 días seguidos los que gozarán sin clases los menores, en este mes de noviembre 2025. Es de mencionar que el puente del día 17 se recorrió por el 20 de noviembre.

Otro día sin clases en noviembre 2025 en Veracruz

Como lo marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), habrá otro fin de semana largo en el mes. En esta ocasión, será por el Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 28 de noviembre 2025.

¿Universidades de Veracruz tendrán puente largo?

A pesar de que la suspensión de clases del viernes 14 de noviembre 2025, solo aplica para los estudiantes de nivel básico de Veracruz, las universidades también gozarán de un puente. El día festivo que les corresponde al nivel superior es el lunes 17, en conmemoración al Aniversario de la Revolución Mexicana.

