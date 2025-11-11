Frente Frío 13: Pronóstico del Clima en Veracruz 11 al 13 de Noviembre 2025, ¿Qué Zonas Lloverá?

La Secretaría de Protección Civil emitió un boletín de sistemas extra tropicales, derivado que el frente frío 13 el cual se ubica desde el sureste de Cuba hasta centroamérica en Honduras y Guatemala, se mantiene como estacionario sobre el norte de Chiapas y el sur del estado de Veracruz.

Este frente frío número 13 y su masa de aire ártico, en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada polar, originarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en algunas zonas de Veracruz, sobretodo en el sur de la entidad.

Pronóstico de lluvias y heladas para el estado de Veracruz

Para lo que resta de este 11 de noviembre se esperan lluvias fuertes muy fuertes con puntuales de entre 50 a 75 milímetros en las regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca. Así como chubascos con lluvias fuertes del orden de los 5 a 25 milímetros en la región de montaña. El evento de norte se mantienen con intensidad de 30 a 40 km/h alcanzando rachas de 50 a 60 km/h en las zonas costeras del sur de Veracruz.

Para el miércoles 12 de noviembre se pronostica baja probabilidad de lluvia sin descartar posibles chubascos especialmente en zonas altas. El viento será del sureste, este, y noroeste con una intensidad de 20 a 35 km/h. Se preve ambiente diurno fresco en montañas y templado en zonas bajas, fresco a frío por la noche y madrugada con probabilidad de heladas al amanecer.

El próximo jueves 13 de noviembre se prevé despejado a medio nublado con baja probabilidad de lluvias sin descartar posibles eventos aislados en la zonas elevadas de la entidad. A partir de este día habría una leve recuperación en de la temperatura diurna.

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles.

Vigilan aproximación de un nuevo frente frío

Se dio a conocer vigilancia puntual a la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío al noroeste de México, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, generarán vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, marcado descenso de las temperaturas. La llegada del que podría ser el frente frío 14 en próximos días podría generar cambios en la condiciones atmosféricas en el estado de Veracruz.

