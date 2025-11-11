Se Registra Cencellada en el Cofre de Perote; ¿Qué es Este Fenómeno Meteorológico?

Esta mañana de martes 11 de noviembre 2025, se observó una cencellada en el Cofre de Perote. De acuerdo con Conagua, este fenómeno meteorológico se forma por la congelación rápida de gotas muy pequeñas de agua que no se han unido del todo. La cencellada se forma sobre objetos, pero sobre todo en superficies expuestas al viento, y en sus partes puntiagudas.

Derivado de esta observación en el Cofre de Perote, se registraron también temperaturas mínimas en algunas localidades del estado de Veracruz. A continuación, un listado de ellas.

2.0°C Loma Grande (Mariano Escobedo, Ver.)

4.0°C Tlaquilpa, Ver.

5.0°C Zalayeta (Perote, Ver.)

5.0°C Las Vigas, Ver.

5.3°C Perote, Ver.

7.0°C C.R. Huatusco (Huatusco, Ver.)

7.0°C Altotonga, Ver.

8.5°C La Joya (Acajete, Ver.)

Caída de aguanieve en el Cofre de Perote

Con la llegada del Frente Frío número 13 en el estado de Veracruz, se confirmó que la mañana y mediodía del pasado lunes 10 de noviembre, se registró una ligera caída de aguanieve en la cima del Cofre de Perote. Las autoridades recomiendan a la población no intentar ascender a la montaña durante las próximas horas, ya que las condiciones de frío ocasionan una baja visibilidad y superficies resbaladizas, lo que representa un mayor riesgo de accidentes e hipotermia.

Frente Frío 13 dejó afectaciones en Veracruz

Desde la noche del pasado domingo y la madrugada del día lunes, se comenzaron a sentir las rachas de viento acompañadas de lluvia en la zona conurbada. Protección Civil de Veracruz, reportó solo atención a pastizales.

Es lo que se ha atendido hasta este momento ha sido un par de pastizales, también para nosotros esto se comienza a incrementar, pero afortunadamente solo estos 2 reportes son lo que se tiene

Derivado de los efectos, se aconsejó a la ciudadanía que tomara sus precauciones, ya que el evento del norte continúo toda la tarde-noche del lunes. Además, la bandera roja fue colocada en la zona de playas.

Por otra parte, debido a las condiciones climatológicas provocadas por el frente frío número 13, el puerto de Veracruz en su bahía norte y sur fue cerrada a la navegación mayor y menor a partir de las 7:00 de la mañana. Es de mencionar que la racha de viento más fuerte registrada fue de 87.8 km/h, con olas de más de dos metros y un ligero descenso en la temperatura.

Con información de Liana Zamudio, Denisse López y Mercedes Espíndola | N+