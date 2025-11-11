Cae en Veracruz el Premio del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional 3992
Fernando Palomino | N+
El premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional en su edición 3992, con un premio de 21 millones cayó en la ciudad y puerto de Veracruz.
La noche de este martes 11 de Octubre se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3992, esta edición celebró el tercer aniversario de la financiera para el bienestar.
Fue en punto de las 8 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 19526, la serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Veracruz, Veracruz , la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la subgerencia de expendedores y la serie número 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.
Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 6, 0 y 0. Felicitaciones a los afortunados ganadores.
¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 11 de septiembre 2025?
- El número 19526 obtiene premio de 21,000,000 pesos
- El número 03210 obtiene premio de 2,550,000 pesos
- El número 04550 obtiene premio de 900,000 pesos
- El número 29710 obtiene premio de 240,000 pesos
- El número 56829 obtiene premio de 240,000 pesos
- El número 15959 obtiene premio de 240,000 pesos
- El número 33539 obtiene premio de 240,000 pesos
- El número 36237 obtiene premio de 120,000 pesos
- El número 57789 obtiene premio de 120,000 pesos
- El número 48601 obtiene premio de 120,000 pesos
- El número 42504 obtiene premio de 120,000 pesos
- El número 48531 obtiene premio de 120,000 pesos
FPF