Cae en Veracruz el Premio del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional 3991

La noche de este martes 4 de octubre se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3991, esta edición celebró el 12 de noviembre día nacional del libro y el 24 de octubre día internacional de las bibliotecas.

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 29327.

Video Resultado Premio Sorteo Mayor 3991 Lotería Nacional de Hoy 4 de Noviembre del 2025

La serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz , la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la subgerencia de expendedores y la serie número 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 7, 3 y 4. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional?

El número 29327 obtiene premio de 21,000,000 pesos

El número 14623 obtiene premio de 2,550,000 pesos

El número 15084 obtiene premio de 900,000 pesos

El número 41015 obtiene premio de 240,000 pesos

El número 24480 obtiene premio de 240,000 pesos

El número 14142 obtiene premio de 240,000 pesos

El número 30764 obtiene premio de 240,000 pesos

El número 58486 obtiene premio de 120,000 pesos

El número 31850 obtiene premio de 120,000 pesos

El número 44098 obtiene premio de 120,000 pesos

El número 51376 obtiene premio de 120,000 pesos

El número 01809 obtiene premio de 120,000 pesos

