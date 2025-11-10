¿Dan Aguinaldo en Jóvenes Construyendo el Futuro 2025? Estas Son las Prestaciones y Beneficios

¿Estás inscrito en el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y no sabes si te toca aguinaldo este 2025? En N+ te explicamos qué dicen las Reglas de Operación del Programa del Bienestar sobre esta prestación y otros beneficios.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro incorpora a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, en actividades productivas a través de capacitaciones en Centros de Trabajo que participan en el programa hasta por un año.

Dada la cercanía de las fechas de pago de aguinaldo, la duda se ha replicado entre distintas personas, por lo que explicamos quiénes reciben el aguinaldo de 40 días, y si hay pago extra para madres trabajadoras.

¿Se entrega aguinaldo a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las Reglas de Operación de Jóvenes Construyendo el Futuro no hacen mención de ningún pago a los beneficiarios por concepto de aguinaldo, utilidades o cualquier otro beneficio económico distinto al apoyo económico que reciben de manera bimestral.

Al tratarse de un programa social, se indica que los apoyos económicos se otorgan a los aprendices hasta por 12 emisiones, iguales a los 12 meses que permanezcan vinculados a la empresa. La entrega es directa y sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar que se entrega a los aprendices.

Sobre vacaciones tampoco hay ningún punto que aborde el beneficio, por lo que no contarían con esta prestación, a diferencia de los trabajadores que sí cuenten con algún tipo de contrato con la empresa.

Además de la remuneración económica bimestral, lo que sí contempla el programa es la cobertura del Seguro Médico del IMSS.

¿Cuáles son los Derechos y Beneficios que tienen los Aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Aunque no tienen aguinaldo 2025, aquellos beneficios con los que sí cuentan son:

Contar con información completa y necesaria sobre su participación en el programa y recibir trato digno y respetuoso.

Elegir postularse al Centro de Trabajo de su interés y conforme a su perfil, además de recibir capacitación para desarrollar conocimientos y habilidades

Realizar su Capacitación únicamente en horario y días establecidos en su Plan de Actividades

Recibir Orientación de la Contraloría Social para presentar sugerencias, quejas o denuncias

Cambiar de Centro de Trabajo por una sola ocasión

Recibir el apoyo económico hasta por 12 emisiones, de forma directa y sin intermediarios.

Recibir protección de sus datos personales y cobertura del Seguro Médico durante el periodo que se encuentre en capacitación.

Obtener al egresar, una Constancia de Capacitación misma que fungirá como el documento de experiencia laboral.

Evaluar el desempeño de su tutor, así como cuestionario de inicio y salida del programa

Tener el control y manejo de su acceso a la Plataforma Digital



