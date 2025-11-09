Mañana Inicia Pago de 40 Días de Aguinaldo: ¿Cuánto Depositan? Lista de Personas que Cobran

¿Qué tal te caería un dinerito extra? Este lunes 10 de noviembre inicia el pago de 40 días de aguinaldo según el decreto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En N+ te decimos quiénes cobran este beneficio y cuánto les corresponde este año.

El decreto fue publicado el pasado martes 4 de noviembre y establece que este aguinaldo de 40 días se otorgará correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 y se entregará antes del Buen Fin.

Para que no tengas dudas sobre este beneficio, te decimos cuál es el monto mínimo que se verá reflejado en el pago de los trabajadores, así como qué adultos mayores lo recibirán.

¿Cuánto les toca de aguinaldo a los trabajadores tras decreto de 40 días?

El artículo quinto del Decreto establece que el beneficio económico que se entregue será equivalente a 40 días, y se debe determinar con base en las remuneraciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De modo que para que el trabajador pueda obtener el cálculo de lo que le corresponde de aguinaldo, debe tomar en cuenta las remuneraciones autorizadas por la SHCP.

La cuota diaria del servidor público que cobre por sus remuneraciones del mes, se computará por 30 días.

Una vez hecho este cálculo, el monto correspondiente a los 40 días se depositará a los beneficiarios en la cuenta donde regularmente reciben su nómina o del modo que generalmente reciben su pago.

Sólo en el caso de los pensionistas, el monto correspondiente puede cubrirse por medio de sus apoderados, conforme cobran regularmente la pensión.

¿A quiénes les corresponde pago de 40 días de aguinaldo en México?

Es importante que conozcas que no a todos les corresponde este jugoso beneficio económico. En México, el aguinaldo de 40 días aplica únicamente para los trabajadores al servicio del Estado, y se rige por los artículos constitucionales 75 y 127;42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

De acuerdo con el artículo Cuarto del Decreto del DOF, ciertos grupos de trabajadores al servicio del estado:

Servidores públicos de las dependencias y entidades, cuya relación jurídica de trabajo se regule por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Personal Operativo de Confianza de las Dependencias y Entidades

Personal de Enlace y de Mando de las Dependencias y Entidades, así como personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en territorio nacional

Personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste que se encuentre en funciones en las representaciones de México en el extranjero

Personal militar en activo

Personas físicas contratadas para prestar servicios profesionales en las Dependencias y Entidades al Servicio Exterior Mexicano, bajo el régimen de honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal.

Personas que perciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los adeudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del ISSSTE o con cargo al erario federal.

Veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al ISSSTE y de cuota adicional con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente por cada uno de esos conceptos a los que tengan derecho.

Personal de otras categorías no previsto en los incisos anteriores, pero autorizados por la SHCP

