Entrega de Tarjeta Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cómo Saber Cuándo Recoger en Noviembre 2025?

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra realizando la entrega de tarjetas del Banco Bienestar a los nuevos beneficiarios en noviembre de 2025, por lo que acá te decimos cómo saber cuándo recogerla.

A inicios de octubre, el programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) abrió su plataforma, por lo que las personas de 18 a 29 años iniciaron su capacitación en los centros de trabajo este 3 de noviembre.

De esta forma, los nuevos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro deben recoger su tarjeta de Bienestar en estos días, en la cual recibirán sus pagos mensuales durante el tiempo que se encuentren laborando.

¿Cuándo es entrega de tarjetas de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La distribución de los medios de pago del programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzó desde el pasado 1 de noviembre y está programada para terminar hasta el próximo lunes 10 de noviembre de 2025.

La entrega de las tarjetas del Bienestar es exclusiva para los aprendices que iniciaron su capacitación el pasado 3 de noviembre o aquellos beneficiarios que por alguna razón aún no cuenten con su plástico.

¿Cuándo me dan tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para saber qué día, a qué hora y dónde recoger tu tarjeta del Bienestar, debes estar pendiente pues te llegará una notificación en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro con la información que necesitas para la entrega.

A tu cita, debes acudir con tu credencial para votar o pasaporte vigente, en caso de que no cuentes con tu identificación oficial, deberás tramitarla y esperar a que se te vuelva a convocar a través de la plataforma digital del Programa.

