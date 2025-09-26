¿Cómo Registrarme en Jóvenes Construyendo el Futuro en Octubre 2025? Así Obtienes 100 Mil Pesos

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su plataforma el próximo miércoles 1 de octubre 2025, así que para que te vayas preparando, acá te decimos cómo hacer el registro para obtener el apoyo de más de 100 mil pesos.

Desde hace unas semanas se hizo oficial el inicio de las inscripciones del programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), por lo que en una nota previa te contamos qué necesitan los hombres y mujeres de 18 a 29 años para solicitar su incorporación.

Video. Abre Convocatoria del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; ¿Cómo Inscribirse?

¿Cómo hacer registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Es muy fácil realizar tu inscripción al programa de la STPS, que otorga más de 100 mil pesos anuales, ya que la puedes hacer en línea desde la comodidad de tu casa en la siguiente página web: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/. Ahí debes hacer lo siguiente:

Da clic en la sección Aprendiz Busca el botón que dice Genera Tu Folio de Registro Ingresa tu CURP y datos personales como correo electrónico, teléfono, código postal y estado Declara bajo protesta de decir verdad que no estudias y no trabajas Lee y acepta el Aviso de Privacidad Da clic en Generar Folio

Noticia relacionada. Nuevo Apoyo para Mujeres de 18 a 64 Años Inicia Registro Hoy: Cuánto Dan, Fechas y Requisitos

¿Qué debo hacer el 1 de octubre 2025 en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Una vez que tengas tu folio de registro deberás esperar a que abra la plataforma de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro, el 1 de octubre 2025, para que puedas consultar si tu municipio cuenta con centros de trabajo disponibles.

Video. Nuevas Inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro: Fecha y Requisitos

Para checar el mapa de municipios abiertos de Jóvenes Construyendo el Futuro, debes ingresar a la plataforma de la STPS y después al apartado de Focalización. Estos son los pasos que debes de seguir para consultar la disponibilidad:

Ingresa a la plataforma en el siguiente link: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/focalizacion/ En la parte de "Estados" revisa todos los que están disponibles y da clic en "ver municipios" de la entidad que te interesa. Enseguida el portal te desplegará hacia abajo las zonas prioritarias para el registro. Elige el centro de capacitación que deseas

Noticia relacionada. Nuevo Apoyo para Mujeres Da 12 Mil Pesos: ¿Quiénes Pueden Registrarse al Programa de Bienestar?

Posteriormente, deberás ponerte en contacto con el Centro de Trabajo para que te citen para una entrevista. Después de que la realices, el tutor de la sede de capacitación de JCF decidirá si acepta tu solicitud o la rechaza.

¿Cómo obtener los 100 mil pesos en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Actualmente, el programa de la STPS ofrece un apoyo económico de 8,480 pesos mensuales durante los 12 meses que dura la capacitación, es decir 101,760 pesos al año, sin embargo para obtener el pago, los aprendices deben asistir en un horario de entre 5 y 8 horas diarias durante cinco días de la semana, en los que realizan todas las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas que indique el Plan de Actividades.

Además de su pago, los jóvenes de 18 a 29 años cuentan con seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al finalizar la capacitación los beneficiarios reciben una constancia por sus servicios.

Historias recomendadas