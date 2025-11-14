Sheinbaum Anuncia Aumento al Salario Mínimo en 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló hoy, 14 de noviembre de 2025, sobre las condiciones laborales de los trabajadores, en el país; la mandataria anunció que en 2026 habrá aumento al salario mínimo y mencionó que busca un acuerdo para reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana.

"Estamos buscando que haya un acuerdo en el esquema de cómo se van a implementar las 40 horas y también ya viene muy pronto el aumento salarial, o del salario mínimo, en 2026", afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de este viernes.

La mandataria también dijo que su administración está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana y dijo que prevé que este mes esté la lista la propuesta.

Noticia relacionada: Sheinbaum Destaca Apoyo a Jóvenes ante Marcha de Generación Z: Pide Manifestación Pacífica

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT