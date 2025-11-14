Marcha de la CNTE Hoy: Lista de Casetas y Puntos Afectados por Bloqueos de Maestros

Por segundo día consecutivo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán protestas en la Ciudad de México (CDMX), como parte de su paro nacional de 48 horas.

Ayer, los docentes iniciaron una jornada de movilizaciones en la capital mexicana e instalaron un campamento frente a la Cámara de Diputados, pero hoy, 14 de noviembre de 2025, realizarán nuevas manifestaciones.

Aquí te informamos sobre los puntos afectados por los bloqueos de este viernes, principalmente en casetas de acceso a la CDMX, así como las demandas del magisterio.

En todos los canales de N+ puedes seguir el avance de la protesta de la CNTE en CDMX, así como la situación de otras vialidades debido a marchas, bloqueos o accidentes, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Video: CNTE Mantiene Plantón en la Cámara de Diputados Hoy, 14 de Noviembre del 2025

¿Por qué protestan los maestros de la CNTE?

Los profesores realizan un “Paro Nacional de 48 horas”, para exigir lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019. Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, en el marco de la discusión del proyecto de la Ley de Egresos 2026. Reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE. Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Video relacionado: Así Fue el Primer Día de Paro Nacional de 48 Horas de la CNTE.

¿Cuáles son los puntos afectados por protesta hoy?

Entre los puntos afectados se encuentran las inmediaciones de la Cámara de Diputados, en H. Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Desde ayer, luego de una marcha multitudinaria, los maestros llegaron a ese punto e instalaron casas de campaña y lonas, donde pernoctaron y donde varios de ellos permanecerán a lo largo de este día.

Alrededor de las 06:00 horas de este viernes, varios camiones llegaron hasta esta zona para trasladar a los docentes para sus actividades programadas en casetas, según información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Video relacionado: CNTE Replica Toma de Casetas y Bloqueos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y CDMX.

Lista de casetas tomadas este viernes

La SSC advirtió que durante el día, los contingentes de profesores llegarán a las siguientes casetas:

Caseta México–Cuernavaca (Secciones 9, 10 y 11).

Caseta México-Puebla (Sección 22).

Caseta México-Toluca (Secciones 7 y 14).

En esos lugares, se prevé que realicen la liberación de plumas de acceso y salida a la Ciudad de México, como parte del “Paro Nacional de 48 horas”.

La dependencia además no descartó que el magisterio se manifieste en otros edificios de gobierno o puntos de la Cuidad de México como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas.

