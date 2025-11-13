Video del Momento Exacto en que Avientan Huevos a Luis Rubiales: Así Reaccionó ante la Agresión

Un sujeto atacó a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en plena presentación de su libro; aquí puedes ver el video del momento exacto en que le avientan huevos al agresor de la jugadora Jenni Hermoso.

Noticia relacionada: Confirman Sentencia a Luis Rubiales: Esto Deberá Pagar por Agresión Sexual a Jenni Hermoso

¿Qué Pasó en la presentación del libro de Luis Rubiales?

Resulta que Luis Rubiales presentó hoy, 13 de noviembre de 2025, su libro titulado Matar a Rubiales y durante el evento, un sujeto le gritó “sinvergüenza” y le aventó unos huevos.

Noticia relacionada: Lizbeth Ovalle Hace Magia: Su Gol con Tigres es Nominado al Premio Marta de la FIFA 2025

Video del momento en que avientan huevos a Rubiales

A continuación, te compartimos el video del momento exacto en que agredieron a Luis Rubiales, con huevos, y cuál fue la reacción del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Al momento del ataque, Luis Rubiales se lanzó contra el agresor, pero fue detenido por las personas que estaban presentes.

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue atacado por un hombre que le tiró huevos durante la presentación de su libro "Matar a Rubiales".



El atacante fue detenido y sacado de la sala; posteriormente, el evento continuó sin más… pic.twitter.com/SEwYIQjrEj — NMás (@nmas) November 13, 2025

Posteriormente, Rubiales explicó que su reacción fue para intentar defenderse y declaró que "la suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños" y admitió que sí se asustó.

Que me tiren huevos me da igual.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y agencias.

RMT