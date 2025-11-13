Bloqueos de la CNTE Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Mitin y Mega Marcha de Maestros

¡Toma precauciones! La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) nuevamente salió a las calles hoy, 13 de noviembre de 2025, para realizar un mitin y una mega marcha en la Ciudad de México (CDMX).

Aquí te decimos las zonas afectadas por la movilización de los maestros, realizada en el marco de su paro nacional anunciado para los días 13 y 14 de noviembre.

En todos los canales de N+ puedes seguir el avance de la protesta de la CNTE en CDMX, así como la situación de otras vialidades debido a marchas, bloqueos o accidentes, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Noticia relacionada: Sheinbaum Explica por qué se Instalaron Vallas para Blindar Palacio Nacional.

Video: Integrantes de la CNTE Llegan al Zócalo de CDMX; Así Pasaron Cápsula de Policías Capitalinos

¿Dónde será el mitin de la CNTE?

Los maestros de la Coordinadora anunciaron un mitin en inmediaciones del Palacio Nacional, en el primer cuadro de la CDMX, en donde comenzaron a congregarse desde antes de las 06:00 horas.

Por esa razón, todas las calles que rodean al Zócalo capitalino fueron cerradas a la circulación. Sin embargo, los docentes lograron ingresar dos camionetas de sonido, lo cual provocó jalones con los granaderos que resguardan la Plaza de la Constitución.

Después, los docentes determinaron rodear la plancha del Zócalo, por lo que iniciaron una caminata,con la finalidad de regresar después al asta Bandera y seguir sus actividades. En su avance, en uno de los puntos intentaron derribar las vallas metálicas que resguardan la zona y hubo momentos de tensión con la Policía capitalina.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció el cierre de las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende.

Noticia relacionada: Comienza la Llegada de Integrantes de la CNTE al Zócalo de la Ciudad de México.

Video: Metro CDMX: Estaciones Cerradas en la Línea 2 por Protestas en Zócalo de CDMX

Mega marcha de maestros

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, después del mitin en Palacio Nacional se prevé que el magisterio comience una mega marcha alrededor de las 09:00 horas.

Los manifestantes avanzarán del Zócalo capitalino rumbo a la Cámara de Diputados, por lo que se prevé afectación en diversas vialidades.

La SSC además advirtió que se prevé que en ese lugar instalen un plantón como medida de protesta, y tampoco descartó la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México.

La dependencia capitalina previó un aforo de 5 mil personas, pues estimó que a esta movilización se sumen organizaciones como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, las Secciones IX, X, XI y LX de la Ciudad de México de la CNTE, el Movimiento Mexiquense contra la Reforma Educativa, el Comité de Lucha Tlalpan y la Agrupación Nuestra Clase.

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

Los profesores realizarán un “Paro Nacional de 48 horas”, para exigir lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, en el marco de la discusión del proyecto de la Ley de Egresos 2026.

Reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb