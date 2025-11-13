Comienza la Llegada de Integrantes de la CNTE al Zócalo de la Ciudad de México

La madrugada de este jueves 13 de noviembre, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron a llegar al Zócalo de la Ciudad de México, en su jornada de protestas.

Desde temprana hora, algunas personas comenzaron a llegar a la Plaza de la Constitución, como parte de la estrategia de cercar el Palacio Nacional previo a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Noticia relacionada: Paro Nacional CNTE: ¿A Qué Hora Comienzan Bloqueos y Toma de Casetas Este 13 de Noviembre 2025?

Al lugar, han llegado decenas de personas y se espera que el arribo se incremente conforme pasen los minutos. Los miembros de la CNTE han llegado con tiendas de campaña y carpas.

Ante este anuncio, previamente las autoridades instalaron vallas metálicas que protegen todo el recinto; mientras que la Policía capitalina realizaron cierres a la circulación.

En ese sentido, las vías principales y calles de acceso al primer cuadro de la Ciudad de México están cerradas y con presencia de elementos policiacos.

Calles y avenidas cerradas: Eje Central, Eje 1 Norte, Eje Izazaga y Circunvalación

Quienes deseaban llegar hasta la Plancha del Zócalo capitalino lo hicieron a pie o a través de la estación Zócalo-Tenochtitlán, que en los primeros minutos de este jueves operaba con normalidad.

Sin embargo, alrededor de las 6:00 horas, el Metro de la CDMX informó que las estaciones Zócalo- Tenochtitlán, Allende y Pino Suárez fueron cerradas.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

De acuerdo con la convocatoria del paro, las principales demandas de los maestros como parte de esta jornada nacional de manifestaciones son:

Reinstalación de la mesa central entre la CNUN de la CNTE y la presidencia de la República, por la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa.

Reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

A las 9:00 horas, la Coordinadora hará la toma de casetas de cobro y oficinas del gobierno, en una jornada que se espera caótica.

Los docentes pertenecientes a diferentes secciones de la CNTE planean bloquear Palacio Nacional; una marcha rumbo al Congreso de la Unión; y la instalación de un plantón.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM